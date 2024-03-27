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Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenlendi: Emir İtalya'dan gelmiş

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İstanbul Beşiktaş Nusr-Et restoranına silahlı saldırı düzenlendi. İki şüphelinin motosikletle restorana ateş açıp kayıplara karıştı.

Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenlendi: Emir İtalya'dan gelmiş mask
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20 Mart’ta Beşiktaş Etiler’de meydana gelen olayda Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et isimli restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, restoranın camları kırılırken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis, saldırı emrini firari olarak İtalya’da bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un verdiğini, saldırıyı ise yine firari olan organize suç örgütü lideri Volkan Reçber’in ekibinin yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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27 Mar 2024 - 16:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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