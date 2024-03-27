Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenlendi: Emir İtalya'dan gelmiş

20 Mart’ta Beşiktaş Etiler’de meydana gelen olayda Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et isimli restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, restoranın camları kırılırken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis, saldırı emrini firari olarak İtalya’da bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un verdiğini, saldırıyı ise yine firari olan organize suç örgütü lideri Volkan Reçber’in ekibinin yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA