Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenlendi: Emir İtalya'dan gelmiş

20 Mart’ta Beşiktaş Etiler’de meydana gelen olayda Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et isimli restorana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, restoranın camları kırılırken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmaların ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis, saldırı emrini firari olarak İtalya’da bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un verdiğini, saldırıyı ise yine firari olan organize suç örgütü lideri Volkan Reçber’in ekibinin yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.