Erkan Petekkaya'nın acı günü

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' ve 'O Kız' gibi yapımlarda yer alan 53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayata gözlerini kapadı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Petekkaya, babasının cenaze bilgilerini de paylaştı.
"CANIM BABAMI KAYBETTİK"
Ünlü oyuncu babasının fotoğrafını paylaşarak; 'Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.' ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden taziye mesajları geldi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.