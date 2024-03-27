Erkan Petekkaya'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya babası Akın Petekkaya'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Petekkaya paylaşımında şu notu düştü:

"Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camisi'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin..."

Erkan Petekkaya, 2019 yılında Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'ya yakın olmak ve tedavileriyle ilgilenmek için Altınoluk'tan ev satın almıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz senelerde annesini de kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi