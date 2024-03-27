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Erkan Petekkaya'dan kötü haber

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Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu.

Erkan Petekkaya'dan kötü haber mask
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya babası Akın Petekkaya'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Petekkaya paylaşımında şu notu düştü:
"Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camisi'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin..."

Erkan Petekkaya, 2019 yılında Alzheimer'a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya'ya yakın olmak ve tedavileriyle ilgilenmek için Altınoluk'tan ev satın almıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz senelerde annesini de kaybetmenin acısını yaşamıştı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, oyuncu

27 Mar 2024 - 16:44 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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