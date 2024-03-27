Korkunç olay! Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçakladı

İzmit’te Mert Pala (22), evde birlikte içki içerken çıkan kavgada ağabeyi Murat Pala’yı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte içki içen Mert Pala ve ağabeyi Murat Pala arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala, ağabeyini boğazından bıçakladı. Mert Pala'nın ihbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Murat Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İzmit'te birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ağabeyiyle sık sık kavga ettiğini, dün geceki kavgada da kendisini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA