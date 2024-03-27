27 Mar 2024 - 16:48- Gündem G:

İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü

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Trabzon'da içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü mask
İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü
İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü
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Trabzon’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçenin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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27 Mar 2024 - 16:48 DHA Trabzon- Gündem

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