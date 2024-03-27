Kadir İnanır'dan iyi haber doktorundan geldi: "İletişim kurabiliyor''

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" dedi.

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. Dün geceden itibaren iyi gelişmeler olduğunu söyleyen Sağlam "Bu sabah MR kontrolü yapıldı. MR’da sonuçlar iyi görününce uyandırılmaya karar verildi. Anestezideki arkadaşlarımız hastayı ekstübe etti. Şu anda ekstübe durumda, bilinci açık. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi, takip ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş. Daha önceki bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu sigarayı da bırakmış olur bu vesileyle bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. MR'daki görüntüler de, radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafında hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"İLETİŞİM KURABİLİYOR, CEVAP VERİYOR"

Sağlam, "Akciğerleriyle ilgili bir sıkıntılarımız var. Onunla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü multidisipliner bir ekip takip ediyor her an. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de. 24'üncü saatin sonunda bir uyandırma süreci başlamıştı. Biz de daha erken ekstübe etmeyi umuyorduk. Ancak arada bazı tansiyon yükselmeleri oluyordu. O yüzden süreci biraz temkinli ve yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Sonunda bugün güzel bir şekilde ekstübe oldu. Entübe değil, iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor. Tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisiyle devam edecek." dedi.

"KONUŞMAYLA İLGİLİ BİR SIKINTI OLMAYACAK AMA ŞU AN KONUŞMAK İÇİN YORGUN"

Süreçte tedbirli olunması söyleyen Sağlam "Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Konuşması için yorgun diyelim Kadir Bey, biraz yorgun. Onu zamanla şu andaki belirtiler konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla her şeyin düzelebileceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

"KADİR BEYİN ŞANSI O AN YANINDA EŞİNİN OLMASI"

Kadir beyin şansı o an yanında eşinin olması. İlk andan itibaren olayı iyi yönetmesi. Ve 112'ye haber vermesi. Kadir beyin evden hastaneye ulaşma süresi zannedersem 20 dakikalık bir süre. Oldukça kısa bir süre ,ambulansın ulaşıp hastaneye ulaştırması. Sonrasında tetkikler hızlı bir şekilde yapılıyor tomografi, MR ve pıhtı tespiti yapıldıktan sonra da hızlı bir şekilde işleme alınıyor. Pıhtı temizlendikten sonra kontrol amaçlı MR'lar da temiz gözüktükten sonraki süreç zaten klinik iyileşme takibi. Yoğun bakımda süreci takip ettiriyoruz ki bir komplikasyon gelişmesin. Gelişirse anında müdahale edebilirim diye. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Hastaneden özellikle taburcu olduktan sonraki aşama daha yoğun olacak. Hastanede şu anda yoğun bakım sürecinde 3-4 güne kadar belki servise alacak duruma geleceğiz." dedi.

Kaynak: DHA