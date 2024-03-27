Korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün aynı yöne giden tıra, ardından da bariyerlere çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Beyköy beldesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Efe Tur firmasına ait Ahmet Işık yönetimindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Murat Sönmezyiğit’in kullandığı 78 BR 941 plakalı tıra çarptı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu otobüs, daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Araçta sıkışan yolcu otobüsünün şoförü Ahmet Işık, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan sürücü Işık ile muavin Ertuğrul Işık ve yolcular Hatice Demir, Belhude Türker, Engin Yavuz, Özlem Tekyazar, Mehmet Can, Yusuf Ayvaz, Abdullah Salam Muhammed, Selma Bozan, Esengül Bozan, Esra Artçı, Filiz Yıldız, Haydar Avs, Ali Kaya, Nuriye Özel ile ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılıp diğer şeridin de açılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.