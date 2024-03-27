27 Mar 2024 - 16:18- Gündem G:

Şehit Nazilli kabri başında anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

27 Mart 2016 tarihinde Mardin Nusaybin'de şehit düşen ve cenazesi Alanya'da defnedilen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, 8. vefat yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Şehit Nazilli kabri başında anıldı mask
Şehit Nazilli kabri başında anıldı
Şehit Nazilli kabri başında anıldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ailesi aslen Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Kasabası'ndan olan ancak Alanya'da doğup büyüyen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalleş teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit düşmüştü. Alanya'da büyüyen ve Alanya Lisesi'ni bitiren Nazilli'nin cenazesi, Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilmişti. Nazilli’nin şehadetinin 8. sene-i devresinde Alanya Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Şehit Coşkun Nazilli’nin ailesi, şehit aileleri, kurum amirleri, oda başkanları, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi ve şehitlerimiz rahmetle yad edildi. Anma programı sonunda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar tarafından şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıldı.
# Alanya, şehit, anılma, Belediye, alanya'da, fatih

27 Mar 2024 - 16:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş bir gelişme yaşandı! Gözler Radar Mevzi Komutanlığında mask
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş bir gelişme yaşandı! Gözler Radar Mevzi Komutanlığında
Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek mask
Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek
Eğlence mekanlarına emsal niteliğinde karar: Bunu yapan yanacak mask
Eğlence mekanlarına emsal niteliğinde karar: Bunu yapan yanacak
Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak
Şöför ve yolcu birbirine girdi: Kimseye bırakmam boksörüm ben mask
Şöför ve yolcu birbirine girdi: Kimseye bırakmam boksörüm ben
Bakanlık açıkladı! 'İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır' mask
Bakanlık açıkladı! 'İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber