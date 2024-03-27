Şehit Nazilli kabri başında anıldı

Ailesi aslen Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Kasabası'ndan olan ancak Alanya'da doğup büyüyen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalleş teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit düşmüştü. Alanya'da büyüyen ve Alanya Lisesi'ni bitiren Nazilli'nin cenazesi, Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilmişti. Nazilli’nin şehadetinin 8. sene-i devresinde Alanya Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Şehit Coşkun Nazilli’nin ailesi, şehit aileleri, kurum amirleri, oda başkanları, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi ve şehitlerimiz rahmetle yad edildi. Anma programı sonunda Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar tarafından şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıldı.