Kadıpaşa Muhtar adayı Aypak destek istedi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Alanya’nın 9 bin 200 nüfuslu en büyük mahallelerinden biri olan Kadıpaşa Mahallesi’nde 6 muhtar adayı yarışıyor. ‘Destek sizden, hizmet bizden’ sloganıyla yola çıkan Kadıpaşa Mahallesi muhtar adayı Hasan Aypak, projelerini Dim TV’ye anlattı. Amacının Kadıpaşa Mahallesi’nin sorunların çözümünde ilgili kurumlarla köprü görevi kurmak olduğunu belirten Aypak, muhtarlık hizmetlerinden hiçbir ücret talep etmeyeceğini söyledi.

MUHTARLIK EK İŞİMİZ DEĞİL TEK İŞİMİZ OLACAK

Projelerini Dim TV’ye anlatan Aypak, “Kadıpaşa Mahallesi muhtar adayıyım. Lise mezunuyum. Önümüzdeki dönem hizmet etmek için muhtar adayıyım. Amacım Kadıpaşa Mahallesi’nin iyi günde, kötü günde yanında olmak sorunların çözümünde ilgili kurumlarla köprü görevi yapmak. Muhtarlık hizmetlerinden hiçbir ücret talep etmeyeceğim. Sizlere hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına mahallemizin en uygun noktasına muhtarlık ofisinin yapılması için belediyemizle iş birliği içinde çalışma yapacağız. ofisimize her türlü ekipman cihazını ve altyapısını hazırlayacağız. Resmi makamlardan, ilgili yerlerden kişiye özel ve genel bilgilendirme amaçlı gelen tebligat ve duyurulan sizlere mesaj olarak en kısa sürede ulaştırılacaktır. Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşların, yardım severlerin İlgili kurumların arasında köprü olacağım. Okul dönemlerinde okula giden ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçları konusunda ilgili kurumlar ve yardımseverler arasında köprü olacağım. Komşularımızın iyi gününde, kötü günüde yanında olacağım (Hastalık, Düğün, Bayram, özel günler) ihtiyaç duydukları maddi ve manevi yardımında her daim yanlarında bulunacağım. Mahallemizde bulunan parklarımızın temizliği ve güvenliğini sağlayıp takibini yaparak sizlerin ve çocuklarımızın daha huzurlu vakit geçirmesini sağlayacağım. Mahallemizin ulaşımındaki oluşabilecek tüm sorunlarının takipçisi olacağım. Muhtarlık ek işimiz değil tek işimiz olacak” dedi.

DESTEK SİZDEN, HİZMET BİZDEN

Mahalle sakinlerinden destek beklediğini ifade eden Aypak, “Mahallemizin yollarının, sokaklarının daha temiz ve düzenli olması için ilgili kurum belediyelerimizle iş birliği içinde çalışacağım. Sorunların ilgili birimlere iletilmesi ve yapılmasının takipçisi olacağım. Mahallemizin sokaklarının, parklarının aydınlık ve güvenli olması için aydınlatma önemlidir bu konularda ilgili kurumla sürekli temas içinde olacağım. Mahallemizin okul civarında, vatandaşlarımızın zaman geçirdiği park ve alanlarda çocuklarımızı, vatandaşlarımızı rahatsız edici uygunsuz durumlar sergileyen kişileri emniyet ve belediyenin ilgili kurumlarına bildirmek suretiyle güvenli ve huzurlu bir ortam için ilgili bütün birimlerle iş birliği içinde olacağım. Her türlü sorununuzda bana ulaşabilmeniz için sizin en yakınınızda olacağım. Geçmiş dönemden gelen azalık tecrübemle sizlere hizmet edeceğim. Bunun için sizlerin desteğini talep ediyorum. Destek sizden, hizmet bizden. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir mahalle için birlikte çalışma zamanı” diye konuştu.