Alanya'‫da hastaneye gideceklere flaş uyarı: Mağdur olmamak için bu haberi okuyun

Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) üzerinden randevu alıp herhangi bir sebeple gelmeyen ya da gelemeyen hastalara karşı yaptırımlar ağırlaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaüstüne basa basa randevu alındığı zaman mutlaka ya iptal edilmesini ya da randevuya gelinmesini isteyerek, hastaların mağdur olmasını istemediklerini dile getirdi.
MHRS randevularında halen yaşanan sorunlara karşı yeni ve kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köklü bir çözüme gidildiğini belirtti.
ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN UYARI GELDİ
MHRS üzerinden alınan ve iptal edilmeyen randevuların bu sıkıntının yaşanmasının en büyük sebebi olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, “Alınan fakat iptal edilmeden gidilmeyen randevular sorunun yaşanmasında en büyük etken. Alınıp ancak iptal edilmeyen randevu oranları yadsınamaz seviyede. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu konuda ekstra hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bu durumun aynısını kendileri de yaşayabilir” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.