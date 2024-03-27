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Alanya'‫da hastaneye gideceklere flaş uyarı: Mağdur olmamak için bu haberi okuyun

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS)'ne getirilen yeni düzenleme ile hastalara flaş duyuru geldi. Bakan Koca sistemden randevu alıp da gelmeyen hastalara karşı gelecek aydan itibaren yeni kararlar alındığının altını çizdi.

Alanya'‫da hastaneye gideceklere flaş uyarı: Mağdur olmamak için bu haberi okuyun mask
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS) üzerinden randevu alıp herhangi bir sebeple gelmeyen ya da gelemeyen hastalara karşı yaptırımlar ağırlaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaüstüne basa basa randevu alındığı zaman mutlaka ya iptal edilmesini ya da randevuya gelinmesini isteyerek, hastaların mağdur olmasını istemediklerini dile getirdi.


MHRS randevularında halen yaşanan sorunlara karşı yeni ve kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, köklü bir çözüme gidildiğini belirtti.

ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN UYARI GELDİ

MHRS üzerinden alınan ve iptal edilmeyen randevuların bu sıkıntının yaşanmasının en büyük sebebi olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, “Alınan fakat iptal edilmeden gidilmeyen randevular sorunun yaşanmasında en büyük etken. Alınıp ancak iptal edilmeyen randevu oranları yadsınamaz seviyede. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu konuda ekstra hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bu durumun aynısını kendileri de yaşayabilir” dedi.
# Bir, Alanya, sağlık

27 Mar 2024 - 15:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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