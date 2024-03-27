CHP'li gençlerden Şahin'e destek

CHP'NİN (Cumhuriyet Halk Partisi) sevilen isimlerinden olan genç iş insanı Gürkan Yılmaz ve çok sayıda CHP'li genç arkadaşı, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek desteklerini açıkladılar. Yılmaz ve arkadaşları, Şahin'i Alanya Merkez Seçim Ofisi'nde ziyaret ettiler. Şahin, Yılmaz ve arkadaşlarını seçim ofisi önünde karşıladı. Yılmaz ve arkadaşları, coşkulu ziyarette "Mehmet Başkan'ın yanındayız" dediler.

‘KALBİMİZ ALANYAMIZ İÇİN ATIYOR’

Şahin, CHP'li gençlerin desteğine ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi: "Merkez seçim ofisimize coşkulu bir kalabalık ile gelerek desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevilen isimlerinden, gençliğin öncülerinden Gürkan Yılmaz ve beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş genç dostlarımıza çok teşekkür ederiz. 'Her Şey Alanya’mız İçin' söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda, ideolojiden uzak bir şekilde kalbi Alanya’mız için atan ve seçim ofislerimize gelerek bizlerden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah. Her Şey Alanya’mız İçin."