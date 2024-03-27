27 Mar 2024 - 14:46- Magazin G:

Survivor'da TV'de gösterilmeyen kavga anları: Damla ve Berna bir anda...

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor konseyde yine gerilim hakimdi. Berna ve Damla arasında yaşanan ve ekrana yansımayan görüntüler Survivor Youtube kanalında yayınlandı. Damla Berna'ya "Takıma ateş ediyorsun tabii ki lafını keseceğim" dedi.

Survivor'da TV'de gösterilmeyen kavga anları: Damla ve Berna bir anda... mask
Survivor'da TV'de gösterilmeyen kavga anları: Damla ve Berna bir anda...
Survivor'da TV'de gösterilmeyen kavga anları: Damla ve Berna bir anda...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star 2024'te gerilim dinmiyor. Son konseyde Berna duygularını ifade ederken takımını da suçlayınca Damla isim vermesini istedi. O anlar gündem oldu.

TV'de yansımayan görüntüler de paylaşıldı. Berna ve Damla arasındaki gerilim konsey sonrasına da yansıdı. Damla "Belki sen yanlış anlıyorsundur" deyince Berna ise "Evet aynen iki taraf da zor" dedi.

İkili gergin halleriyle dikkat çekti. Damla adada ise takım arkadaşını "Bana samimiyetsiz geliyorsun. Sanki insanlar seni zorluyor dışlıyor gibi bir ambiyans yaratıyorsun" diyerek eleştirdi.



Berna ise hedefinde Poyraz ve Yasin'in olduğunu söylerken Damla ise "Anlamamışlığın altına sığınarak tepki gösteriyorsun. Biraz daha cesaretli olsan isim verirdin" dedi.
# Bir, Son, ifade, Survivor

27 Mar 2024 - 14:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü mask
Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü
Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır'' mask
Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır''
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi! mask
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi!
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı mask
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Hasan Can Kaya'dan Acun'a flaş gönderme mask
Hasan Can Kaya'dan Acun'a flaş gönderme
Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım... mask
Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber