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Son Dakika! Malatya'da deprem

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Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 8.37 kilometre derinliğinde bir deprem oldu. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken halk panik yaşadı.

Son Dakika! Malatya'da deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 13.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 8.37 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken halk panik yaşadı.

Öte yandan, uzmanlar, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de çok sayıda aktif fay olduğunu her fırsatta hatırlatarak vatandaşları sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.
# Bir, türkiye, Yer, acil

27 Mar 2024 - 14:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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