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AK Parti Alanya Başkanı Tavlı’dan BŞB Başkanı Böcek’e ulaşım tepkisi: Alanya ile dalga mı geçiyorsunuz

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AK Parti Alanya İlçe Başkanı Tavlı, Antalya BŞB Başkanı Böcek’in 6 adet toplu taşıma aracının Alanya’nın kırsal bölgelerinde hizmet vermeye başladığını ifade eden açıklamalarına sert tepki gösterdi

AK Parti Alanya Başkanı Tavlı’dan BŞB Başkanı Böcek’e ulaşım tepkisi: Alanya ile dalga mı geçiyorsunuz mask
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'nın kırsal mahallelerine ulaşım mağduriyetlerini ortadan kaldırmak maksadıyla toplu taşıma araçlarını Alanya'ya gönderdiği duyurdu. Bunun üzerine AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı sert açıklamalarda bulundu.
Başkan Tavlı, "Bugün basına yansıyan haberlerde, Alanya'da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal mahallelerde ulaşım mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla 6 adet toplu taşıma aracının hizmet vermeye başladığı bilgisini üzülerek almış bulunmaktayız.
Neden üzülerek diyorum, çünkü 2019 yılından bu zamana kadar görmezden gelinen, üvey evlat muamelesi gören bir Alanya var! 5 yıl boyunca düşünülmemiş, seçime bir kaç gün kala halkımızın gözünü boyamak maksadıyla gönderilen bu otobüsler tam bir fiyasko, acizlik, acemilik!
Halkımız Allah'a şükür kör değil, neyin ne olduğu çok iyi biliyor. Muhittin Böcek çok iyi biliyor seçimi kaybedeceğini ki bu hareketi yaptı. 'Neredeydin daha önce sayın Böcek' demez mi insan. Merak etmeyin, Hakan Tütüncü başkanımızın Antalya'mızın 19 ilçesi için özel olarak hazırladığı vizyon projeleri ile Antalya'nın altın çağını hep beraber yaşayacağız" dedi. (AK Parti BÜLTEN)
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27 Mar 2024 - 14:34 - Gündem

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