- Ekonomi

50.000 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu! Taksitleri kaç TL? Banka banka faiz oranları

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Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasıyla birlikte, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükselişe geçti. Her banka farklı faiz oranları ve geri ödeme planları sunarak müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. İşte 50 bin TL’lik bir kredi için bankaların sunduğu detaylar ve karşılaştırmalar…

50.000 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu! Taksitleri kaç TL? Banka banka faiz oranları mask
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Bankaların İhtiyaç Kredisi Teklifleri:

ING Bank: Yeni müşterilere özel olarak aylık %5,25 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Bu teklifte aylık ödeme 3.761,78 TL ve toplam geri ödeme ise 135.674,08 TL olarak belirlenmiş.
DenizBank: %4,05 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.125,30 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 112.798,30 TL olarak belirlenmiş.
TEB: %4,19 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.197,24 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 115.388,14 TL olarak belirlenmiş.
CEPTETEB: %4,19 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.197,24 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 115.388,14 TL olarak belirlenmiş.
QNB Finansbank: Yeni müşterilere %4,49 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.353,57 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 121.016,02 TL olarak belirlenmiş.
İş Bankası: %5,00 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.625,67 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 130.811,62 TL olarak belirlenmiş.
Akbank: %5,55 faiz oranıyla 50.000 TL için 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Aylık ödeme tutarı 3.927,31 TL ve toplam geri ödeme tutarı ise 141.670,66 TL olarak belirlenmiş.
Hangi Bankayı Seçmelisiniz?

Hangi bankayı seçeceğinize karar verirken, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. Yeni müşterilere özel fırsatlar, toplam geri ödeme miktarını dikkate alırken önemli bir faktör olabilir. En uygun seçeneği bulmak için tüm teklifleri karşılaştırın ve ödeme planınızı dikkatlice değerlendirin.

İhtiyaç kredisi alırken acele etmeyin ve mevcut tüm seçenekleri değerlendirin. En uygun faiz oranı ve geri ödeme planına sahip olanı seçerek, borcunuzu en rahat ve uygun şekilde kapatabilirsiniz.

# Kredi, Bir, faiz

27 Mar 2024 - 14:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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