- Ekonomi

Akaryakıta zam yolda! JPMorgan'dan korkutan 'petrol' uyarısı

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesinin ardından Brent petrolünün bu yıl 100 dolara yakın seviyelere ulaşabileceğini öngördü. JP Morgan analistleri, Rusya'nın üretim kesintisi kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği takdirde, Brent petrolünün 100 doları aşabileceğini belirtti.

Akaryakıta zam yolda! JPMorgan'dan korkutan 'petrol' uyarısı mask
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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'dan Brent petrolü için dikkat çeken bir fiyat uyarısı geldi. JP Morgan analistleri, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelemediği takdirde Brent petrolünün 100 dolara yükselebileceğini belirtti.

100 DOLARA YAKLAŞACAK

27 Mart tarihli notlarında, JP Morgan analistleri, mevcut aşamada petrol fiyat tahminlerini değiştirmedi ancak Moskova'nın hamlelerinin etkisiyle Brent petrolünün mayıs ayında 90 dolarların ortalarında ve Eylül'de ise 100 dolara yakın seviyelere ulaşabileceğini öngördü.

Petroldeki arz endişeleri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenen artış ve talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdiği için önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artması bekleniyor. Bu, piyasa beklentilerinin aksine bir durum ve stoklardaki bu artış talep endişelerini daha da derinleştiriyor.

Ayrıca, petrol fiyatlarında mart ayında yaşanan yüksek seyir, kar amacıyla yapılan satışların artmasına neden oldu. Yatırımcılar, fiyatların yüksek olduğu dönemde kazanç elde etmek için satış yapma eğiliminde bulunuyorlar. Bu durum da fiyatları aşağı yönlü baskı altında tutuyor.

Diğer yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine neden olabileceği düşüncesi, arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor. Bu tür riskler, piyasada belirsizliğe yol açarak fiyatların dalgalanmasına ve belirsizliğin artmasına neden olabilir.

Kaynak: Karar

# Bir, Mart, Yüksek

27 Mar 2024 - 14:28 - Ekonomi

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