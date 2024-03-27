Antalya'da korku dolu anlar! Sokakta yürüyen kız çocuğuna böyle saldırdı

Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna elinde pazar arabası olan kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. Çocuğun sırtına vuran saldırgan, çocuğu düşürdü ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olan bir mahalle sakini, saldırganın 'Benim önümden kimse geçemez' diyerek bir kadına da saldırmaya çalıştığını söyledi. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

ÜZERİNE KOŞTUĞU ÇOCUĞA VURARAK DÜŞÜRDÜ

Olay, 23 Mart'ta Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu. Kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi. Koşarak gelen adam, çocuğun sırtına vurup düşürdü.

KORKUYA KAPILAN KIZ ÇOCUĞU UZAKLAŞTI

Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİM ÖNÜMDEN KİMSE GEÇEMEZ"

Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, "Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğunda, 'Benim önümden kimse geçemez' deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" dedi.

Kaynak: DHA