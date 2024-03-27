KGK, batı Akdenizli gazetecilerle Antalya’da iftarda buluştu

ANTALYA KGK il temsilcisi Murat Çiçek’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, dijital dönüşüm sürecindeki sancılara dikkat çekti. Dim, “1 Nisan’dan sonra daha farklı bir süreç başlayacak. Sosyal medyanın kendi sınırlarına çekilmesiyle ilgili yeni bir düzenlemenin peşindeyiz” dedi. Geleneksel olarak düzenlenen bölgesel iftar yemeğine Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş’ın yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, iftara ev sahipliği yapan KGK İl Temsilcisi Murat Çiçek, Antalya, Burdur ve Isparta’dan bazı yerel gazete sahipleri, köşe yazarı ve basın mensupları katıldı. İftar sonrasında konuşan Genel Başkan Dim, yerel medya sektörünün karşı karşıya olduğu önemli sorunları detaylı bir şekilde ele aldı. Basın İlan Kurumu'nda dijital devrimle birlikte ortaya çıkan mevcut sıkıntıların yanı sıra, sosyal medyanın geleneksel medya üzerinde yarattığı tehdit gibi çeşitli konuları geniş bir perspektiften değerlendiren Dim, yerel medyanın dijital dönüşüm sürecinde karşılaştığı zorluklara da dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için atılan adımlara dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Ayrıca, sektördeki değişimleri ve yenilikleri yakından takip ettiklerini ve gazeteciliğin temel değerlerini korumak adına aktif bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

YEREL BASININ SORUNLARI

İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, yerel basının karşılaştığı sorunlara değinerek, “Bu sorunları el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Son zamanlarda personel giderlerinden, gazete dağıtımından, Basın İlan Kurumu ile ilgili yasanın değişmiş olması hepimizi bir anda yoğun bir mesaiye doğru itiyor. Bazen sorunlar oluyor ve sorunların çözümü noktasında birlikte olduğumuz zaman daha kısa sürede sorunları çözüyoruz. Önümüzdeki süreçte de gazetecilerin daha iyi ortamlarda yaşayabilmesi, ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuşabilmesi için birlikte hareket etmek zorundayız” dedi.

BİRLİĞİMİZİ BOZMAYALIM

Gazetecilerin daha güzel bir dünyada, daha güzel bir mesleğin içinde varlığını devam ettirmesi gerektiğini belirten Taş, “Bunun için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, göreve geldikten iki ay sonra yoğun bir çalışma neticesinde Antalya’da gazetelerin icra ilanlarını alabilmesi için çalışmalar yürüttüysek, Basın İlan Kurumu ile ilgili sıkıntıları da biliyoruz. Seçimlerden sonra biraz daha üzerine düşerek rahatlamamız gerekiyor. Yoksa hepimiz bu eziyetin, ekonomik sıkıntıların altında erimeye mahkum olacağız. Birliktelik ancak başarı getirir, o yüzden Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” diye konuştu.

REFORM SÜRECİNİN SANCILARI

Taş’ın ardından konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, reform sürecini en sancılı şekilde yaşadıklarına dikkat çekerek, ”Bu süreçte hepimiz bu sıkıntıyı yaşayacağız. 1 Nisan’dan sonra daha farklı süreç başlıyor. Mesela ‘bot’ kullanımıyla ilgili Basın İlan Kurumu inanılmaz bir çalışma yapıyor. Yeni oluşturulan bir modül vasıtasıyla botlar tespit ediliyor ve bot kullanımı tamamen ortadan kaldırılacak. Kullananlara da ilan kesme, ilan sonlandırma gibi neticelerle sonlanacak cezalar var. Bot kullananlar, bunu organiğe çevirmenin yollarını arasın. Biz de elimizden geldiği ölçüde desteğimizi esirgemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZEL HABER VURGUSU

Özel haberlere yoğunluk verilmesi gerektiğini vurgulayan Dim, konuşmasında şunları kaydetti: “Muhabir arkadaşlarla toplantı yaparak özel haber talebinde bulunun. Özel haberden daha fazla okunan hiçbir şey yok. Türkiye geneli gündemi takla attırıp verdiğinizde size hiçbir şey kazandırmıyor. Kendi yörenizden özel haberleri koyarsanız hit alabilirsiniz. Dolayısıyla özel habere ağırlık verelim. Bu konuda ekibinizi zorlayın. Her gün bir oda başkanı, parti ya da dernek başkanıyla röportaj yapılabilir. Bu röportajların içeriğindeki bazı toplumsal konular başlığa çıkarılır. Bir de şunu biliyorsunuz; internet sitelerinde başlık okutuyor. Başlık ilginizi çekerse tıklıyorsunuz.”

“Önümüzdeki süreçte matbaada basılan gazetenin ortadan kalkması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bizi bekleyen başka bir tehlike var. Bu da önümüzde 4-5 yıllık bir süreci kapsıyor. Bununla ilgili de bir çalışma başlayabilir. Bu döneme yetişmezse önümüzdeki dönem bununla ilgili düzenleme gündeme gelebilir. Basılı gazetelerin yerini e-gazeteler alır. Yakında, ‘gazetelerinizi basmayın, e-gazete olarak yayınlayın’ denebilir. Abone sistemi de yapabilirsiniz. Matbaada basılmadığı halde oraya da ilan verilebilir. Buna kademeli bir geçiş olabilir.”

SOSYAL MEDYA TEHDİDİ

“20 yıldır dijital medya yasasının çıkarılması için başvurmadığımız basınla ilgili bakan kalmadı. Yakın zamana kadar internet sitelerinin hukuki bir zemini yoktu. Şimdi tıpkı gazete yayınlar gibi sitelerde de hukuki bir zemin oluştu. Bu beklediğimiz ve arzu ettiğimiz bir gelişmeydi. Bu reform e-gazeteler için de geçerli olacak. Diğer yandan, sosyal medya, geleneksel medyaya önemli bir tehdit oluşturuyor. Ne yazık ki, sosyal medya kullanıcılarını ‘gazeteci’ olarak gören bir toplum var. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a bir mektup yazdık. Sosyal medyanın kendi sınırlarına çekilmesiyle ilgili bir düzenlemenin peşindeyiz. Detaylarını daha sonra paylaşacağız. Birkaç tane formülasyon üzerinde duruluyor. Sosyal medya kullanıcılarının dezenformasyona karşı denetim altına alınacağı adımlar atılacağı demokratik bir düzenleme bekliyoruz.”