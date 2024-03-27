27 Mar 2024 - 13:19- Ekonomi G:

PTT’den Ramazan Bayramı'nda evlere şenlik destek! TC kimliğinizle 50.000 TL ödeme alabilirsiniz

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Ramazan Bayramı yaklaşırken, PTT Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel bir kampanya ile 50.000 TL’ye kadar nakit destek sağlayacak. Başvuruda bulunan herkese tek bir şartla bu nakit desteği verilecek. Detaylar haberimizde!

PTT’den Ramazan Bayramı'nda evlere şenlik destek! TC kimliğinizle 50.000 TL ödeme alabilirsiniz mask
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Kredi Kampanyası Detayları:
PTT ve Aktif Bank iş birliği ile hayata geçirilen yeni kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük herkes bu kampanyadan faydalanabilecek. Kredi puanı 1200 ve üstü olan herkes, 11 haneli T.C kimlik numarası ile başvurarak bu avantajlı krediye sahip olabilecek.

SMS İle Başvuru İmkanı:
Kredi başvuruları artık PTT şubelerine gitmeden de gerçekleştirilebiliyor. Cep telefonunuzdan 30 50 numarasına 11 haneli T.C kimlik numaranızı içeren bir SMS göndererek hızlıca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu kolaylıkla dakikalar içinde krediye ulaşabilirsiniz.

Geniş Ödeme Seçenekleri:
PTT’nin sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınızı 36 ay vadeli olarak karşılama imkanı sunuyor. Faiz oranları kredi notuna göre değişiklik gösterirken, detaylı bilgi için PTT’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ramazan Bayramı öncesinde bu fırsatı kaçırmayın, PTT’nin avantajlı kredi kampanyası ile ihtiyaçlarınızı karşılayın!

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27 Mar 2024 - 13:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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