Marmara sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Kandilli'den yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 10.21'deki depremin derinliğinin 6.5 kilometre olduğu aktarıldı.

BURSA'DA YENİ FAY HATTI

Türkiye’nin şu sıralar en sık konuştuğu konulardan biri Bursa'da tespit edilen yeni fay hattı. Hangi bölgeler ne kadar riskli, yeni fay hattının tehlikesi ne ölçüde? Büyük Marmara depremi için ne kadar süre kaldı? İstanbul’da beklenen 7 üzeri depremi tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk’te değerlendirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremi sonrası 10 kentte 53 bin 537 kişinin hayatı kaybetmiş, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı. Bu yıl içeresinde Bursa’da yeni bir fay hattı tespit edildi. CNN TÜRK Spikeri Meltem Bozbeyoğlu yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy tüm Türkiye ve Bursa’daki yeni fay hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmaray’ı ilgilendiren deprem tehlikesi Kuzey Anadolu fay hattından kaynaklanıyor. İşte Bingöl Karlıova’dan başlayıp şöyle giden 1500 km uzunluğunda şurada İzmit Körfezi’nden Marmara Denizli’nin kuzeyinden Saroz Körfezi’ne kadar giden bir şimdiye kadar giden bir fay. Biz şimdiye kadar İstanbul ve çevresinin deprem tehlikesine hep bu kol için konuştuk. Ama Bolu‘dan itibaren Kuzey Anadolu fay dallanıyor. Güneye doğru bir kolu daha var. Bakın şuradan siyah çizginin olduğu yerden göllerin olduğu yerden. Gemlik Körfezi’nden Kapıdağ Yarımadası’ndan Çanakkale’ye doğru gelen kollar var. Hatta şurada da üçüncü bir kol gibi bir kol daha şu gülerlerin hepsinin kenarında faylar var zaten. Nitekim biz Kuzey kolu konuşuyoruz ama güneyde de önemli depremler vardı. Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2 hemen yanında Manyas depremi vardı, biraz daha Doğu’da Sakarya’da 1967’de deprem 1964’te burada bu bize gösteriyor ki biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var” dedi.

PEKİ, TEHLİKESİ NE RİSKTE? BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Ersoy, büyük depremler üretebilir. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Yenişehir’le Bursa’da Yenişehir‘le Kayapa arasında 95 km uzunluğunda bir fay daha tespit edildi. Çalışmalar yapıldı, üç üniversite ve AFAD’la birlikte. Şimdi Türkiye’de yeni bir çalışma daha başladı AFAD ve üniversiteler işbirliğiyle 128 tane fay parçasının üzerinde “acaba bunlar tekrarlanma aralıkların nedir” “ne sıklıkla deprem üretiyor” diye çalışma yapılıyor. Bu önemli bir çalışma çünkü tekrarlama aralıklarını bilmemiz demek depremin yaklaşıp yaklaşmadığını öğrenmemiz demek.

Sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek bu?

Prof. Dr. Ersoy, “Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir on yıllar içerisinde de olabilir ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağına defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela işte Ege bölgesinde tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında” dedi.

6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?

Prof. Dr. Ersoy, “Yani şöyle kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman‘a doğru giden 300 km’yi hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum ama Kahramanmaraş Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir. Gelirim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler.

Kaynak: Milliyet