Ukraynalı kadın ağızları açık bıraktı: Antalya'da kiraladığı evden çıkanlar...

Antalya Konyaaltı Kaymakamlığı’nın ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda ele geçirilenler polislerin bile ağzını açık bıraktı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYON YAPTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu’nun arama emriyle yapılan baskında, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek şekilde uygulanan tıbbi işlemlerle ilgili belgeler ele geçirildi. 26 Mart Salı günü gerçekleşen operasyonda, Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine müdahale edildi.

EVDE YOK YOK, BOTOKS, ESTETİK, DOLGU, YÜZ GERME...

Evde yapılan aramada, botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi işlemlerin yapıldığı öngörülen 2 odası ve salonu bulundu. Bir odanın masaj için kullanıldığı, diğer alanların ise klinik olarak kullanıldığı belirlendi.

UKRAYNALI BİR KADIN KİRALAMIŞ

Aramada, Ukraynalı kadının iş yeri ruhsatı olmadan kullanılan apartman dairesinde, 203 adet cerrahi yüz germede kullanılan ip askısı, 4 kapalı kutu botoks flakonu, yarısı kullanılmış botoks flakonu, 100 ml’lik bir kısmı kullanılmış lokal anestezik flakon, 28 hylorenic asit dolgu maddesi, yarısı kullanılmış hylorenic asit dolgu maddesi, 5 kutu saçlı deri dolgusu, mezoterapide kullanılan enjektör, 3 iğneli derma roler cihazı (1,2 mm), 2 flakon gençlik aşısı, 4 enjektör içerisinde yarım kullanılmış madde, 800D centrı fuge cihazı, 18 gri enjektör ucu, 3 ampul ağrı kesici iğne, 12 flakon mezoterapi solüsyonu, 8 yarım kullanılmış mezoterapi solüsyonu, 534 adet 2,5 ml’lik enjektör, 497 insülin enjektörü, 158 adet 5 ml’lik enjektör ve 136 adet 19 ml’lik enjektör ele geçirildi. Ev sahibi olarak klinik gibi işlettiği belirlenen Ukraynalı kadın hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.