- Ekonomi

İkinci el otomobil piyasası tepe taklak: Fiyatlar o tarihten sonra...

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Son 2 yıldır sürekli yükselişte olan ve 2024 başlarında ani bir düşüş yaşayan ikinci el otomobil piyasasında yaşanacak ani deprem konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, fiyatların çok hızlı yükseleceğini iddia etti.

İkinci el otomobil piyasası tepe taklak: Fiyatlar o tarihten sonra... mask
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Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Koç Otomotiv'in Yönetim kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin başladığını, seçim sonrasında özellikle Mayıs ayında fiyatların ani şekilde yükseleceğini belirtti.

FAİZ KARARI SONRASI ARAÇ SATIŞI HIZLANDI

Koç, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararının ardından birçok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını söyledi.

OTOMOTİV FİRMALARI ÜRETİMİ DURDURDU

Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasına da etki edeceğini belirten Koç, birçok otomobil firmasının üretimini durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Ukrayna savaşının otomobil sektörüne olumsuz etkilerine dikkat çeken Koç, "Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerdeikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek" dedi.

Koç, "Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" diye uyardı.

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27 Mar 2024 - 12:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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