27 Mar 2024 - 12:03- Gündem G:

Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerde, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacıyla belediyeye ait 6 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermeye başladı. Halk otobüslerinin sefer yapamadığı mahallelere midibüslerle ulaşım sağlanacak

Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz mask
Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz
Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerdeki vatandaşların ulaşım sorununu çözüyor. Vatandaşların ilçe merkezine ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Alanya’ya 6 midibüs tahsis edildi. İlçeye gelen araçlar Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi sistemine entegre bir biçimde çalışacak. Özellikle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşların işe, öğrencilerin de okula gidiş ve dönüş saatleri başta olmak üzere talebe göre midibüslerin çalışma programı belirlenecek. Kent kart sisteminin takılmasıyla birlikte midibüsler ilçede çalışmaya başlayacak.

Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz

SIKINTI SONA ERECEK

Yeni araçların ulaşım sistemine dahil olmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak ve Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz ile bir araya geldi. Vatandaş talepleri doğrultusunda çalışma programının yapılması ve sorun yaşanmaması için gereken özenin gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Meclis Üyesi Demirci, “Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın talebi doğrultusunda Alanya’da halk otobüslerinin gidemediği noktalara küçük ulaşım araçları konması için Başkanımız Muhittin Böcek gereken talimatları verdi. 6 tane midibüsü Alanyalıların hizmetine gönderdi. Yeni sistemle yolların fiziki koşulları nedeniyle büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı mahallelerimizde vatandaşlarımızın ulaşım sorunu giderilmiş olacak" dedi. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Alanya’da ulaşımda yeni dönem başlıyor! Artık trafikte onları da göreceğiz

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27 Mar 2024 - 12:03 - Gündem

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