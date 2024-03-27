27 Mar 2024 - 11:38- Ekonomi G:

Emeklinin eline 25.000 TL daha geçecek! Maaşa ek ödemeler hesaplara yatıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli maaşı ve promosyonları, emeklilerin ek gelir elde etme ve mali durumlarını güçlendirme konularında önemli bir yer tutuyor. Son günlerde yapılan araştırmalar, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik maaş ödemelerinin devam ettiği ve bankaların promosyon fırsatlarının yakından takip edildiği ortaya koyuyor.

Emeklinin eline 25.000 TL daha geçecek! Maaşa ek ödemeler hesaplara yatıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Maaş Ödemeleri ve Promosyonlar:

SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik maaş ödemeleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen takvim dahilinde devam ediyor. Bu süreçte, emekli maaşı ödemelerine ilişkin gelişmeler emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Aynı zamanda, emekli maaşına ek gelir elde etmek isteyenler bankaların güncel promosyon fırsatlarını da inceliyorlar.

Mart Ayı Promosyonları:

Mart ayının son günlerine doğru yaklaşılırken, emekli promosyonu kampanyaları da hız kazanıyor. Bu dönemde, emekli promosyonu ödemelerinin 15.000 TL’ye kadar ulaştığı görülüyor. Özellikle, ocak ayında açıklanan en düşük emekli maaşının 10.000 TL olduğu düşünüldüğünde, bankaların güncel promosyon fırsatlarıyla birlikte emeklilerin elde edebilecekleri ödeme miktarı daha da artıyor.

Promosyonlardaki Artış Beklentisi:

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın promosyon ödemelerini 8000 TL ile 12.000 TL arasına yükseltmesinin ardından, özel bankaların da promosyon ödemelerinde artış yapması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte, özel bankaların da promosyon kampanyaları çerçevesinde emeklilere sunacakları avantajlar ve ödeme miktarları merakla bekleniyor. Bu konuda yaşanacak gelişmeler, bankaların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

# devam, internet, Son, Sosyal, Mart, en düşük, Ocak, takip

27 Mar 2024 - 11:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İş arayanlara muhteşem fırsat: Kızılay personel alımına başladı mask
İş arayanlara muhteşem fırsat: Kızılay personel alımına başladı
Milyonlarca emekliye 30.000 TL’ye kadar ilave ödeme! mask
Milyonlarca emekliye 30.000 TL’ye kadar ilave ödeme!
SGK'dan flaş karar: Bunu yapmayan promosyon alamayacak! mask
SGK'dan flaş karar: Bunu yapmayan promosyon alamayacak!
2025'te yürürlüğe girecek: Ahşap binalara yeni düzenleme yolda! mask
2025'te yürürlüğe girecek: Ahşap binalara yeni düzenleme yolda!
Kredi kullanacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi faizlerinde sert yükseliş mask
Kredi kullanacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi faizlerinde sert yükseliş
Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Zamlı emekli promosyon ücreti açıklandı mask
Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Zamlı emekli promosyon ücreti açıklandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber