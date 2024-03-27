- Ekonomi

Asgari ücretten yüksek maaş alan emekliler kimler? Özgür Erdursun büyük oyunu açıkladı

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2024 yılının başında verilen yüzde 49'luk zam ile maaşları 10 bin liraya çıkan emekliler halen çalışma hayarlarına devam etmek zorunda kaldı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olup normal çalışanlarla birlikte çalışan emeklilerin aldığı maaşlardaki büyük oyunu açıkladı.

Asgari ücretten yüksek maaş alan emekliler kimler? Özgür Erdursun büyük oyunu açıkladı mask
Asgari ücretten yüksek maaş alan emekliler kimler? Özgür Erdursun büyük oyunu açıkladı
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Türkiye'de geçinemeyen ve aldıkları maaşlar enflasyon karşısında eriyip giden milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam gerçekleştirildi. Ancak 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı, 17 bin 2 TL olan asgari ücretin altında kaldı. Emekliler ise asgari ücret ve emekli maaşları arasındaki fark sebebiyle isyanlarını dile getirdi.

MAAŞ MAKASI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Pek çok emekli ise geçim sıkıntısı sebebiyle iş hayatına devam ediyor. Çalışan emekli sayısı da her geçen gün artıyor. Emekli ve çalışan arasındaki maaş makası ise dikkat çekiyor.

ERDURSUN GİZLİ OYUNU DEŞİFRE ETTİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise asgari ücret ve emekli maaşlarındaki gizli oyunu deşifre etti. Erdursun, X hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda emekli çalışanının normal çalışandan fazla aldığını açıkladı.

Erdursun, paylaşımında şu detaylara yer verdi;

"Emekli çalışan, normal çalışandan daha yüksek maaş alır.

Normal çalışanda net asgari ücret 17.002 TL

Emekli çalışanda net asgari ücret 18.277 TL

Fark 1.275 TL

Asgari ücrette 1.275 TL olan fark, ücret arttıkça 9.000TL'ye kadar çıkıyor.

Emekli olup olmama konusunda kararsız kalanlar!

Yüksek ücretle çalışıp emekli olmayıp, emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı almak isteyenler bu farkı da hesabın içine koymalıdırlar."

Asgari ücretten yüksek maaş alan emekliler kimler? Özgür Erdursun büyük oyunu açıkladı

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27 Mar 2024 - 11:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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