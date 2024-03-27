Audi'den flaş karar: O modelin üretimi durdu

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Audi aldığı flaş bir kararla efsanevi süper otomobil R8'in üretimini küçük bir törenle sonrandırdı. Audi Sport GmbH fabrikasında üretilen son birim, işçilerin alkışları arasında vedaya hazırlandı. Bu özel anı kutlamak için fabrika çalışanları bir araya geldi ve R8, üzerine bağlanan devasa bir kırmızı kurdele ve motor sesi eşliğinde fabrikadan ayrıldı.
2007 yılından bu yana üretilen ve otomobil severlerin gönlünde taht kuran Audi R8, mükemmel mühendislik, üstün performans ve zarif tasarımıyla tanınıyordu.
OTOMOTİV DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK GETİRMİŞTİ
Audi'nin quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve Lamborghini Huracan ile aynı platformu paylaşması, R8'i sadece bir otomobilden çok daha fazlası haline getirdi. İkinci nesil R8, 2015 yılında tanıtıldığında, otomotiv dünyasına yeni bir soluk getirdi ve V10 motor seçeneğiyle dikkat çekti. Ancak, artık manuel şanzıman seçeneği sunulmadı ve giriş seviyesi V8 trimi kaldırıldı.
2007'DE YOLLARA ÇIKMIŞTI
R8, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yolculuğuna 2007 sonbaharında başladı ve performansı ile günlük kullanım kolaylığını birleştiren bir süper otomobil olarak kabul edildi. Özellikle 2010 yılında tanıtılan ve 525 HP güç üreten 5.2L FSI V10 motoru ile otomobil severlerin beğenisini topladı. Ayrıca, otomobilin tasarımındaki inovasyon, Le Mans'taki zaferlere atıfta bulunan 24-LED DRL imzası ve sektörün ilk tam LED farları ile de kendini gösterdi.
Son Audi R8'in fabrikadan ayrılması, sadece bir otomobilin üretiminin sona ermesinden öte, bir dönemin kapanışını ve otomotiv tarihinde anlamına geliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.