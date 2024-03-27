27 Mar 2024 - 10:49- Spor G:

TFF Başkanı Büyükekşi'ye sert protesto: "Sattınız ülkeyi, defol git"

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A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye bazı taraftarlar "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye sert protesto: "Sattınız ülkeyi, defol git"
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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maç sonrası, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Türk taraftarlar tepki gösterdi ve istifa çağrısı yaptı. Kendisini fark eden bir taraftarın "Sattınız ülkeyi, sattınız. Defol git" diye bağırdığı anlar cep telefonuyla kaydedilen görüntülere saniye saniye yansıdı.

6-1'LİK YENİLGİ SONRASI "İSTİFA" SESLERİ

Avusturya'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan hazırlık maçında, binlerce Türk vatandaşı tribündeki yerini aldı ve milli takımı destekledi. Millilerin 6-1'lik ağır yenilgisiyle sonuçlanan maçın ardından, bazı taraftarlar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

"DEFOL GİT, ÜLKEYİ SATTINIZ"

Büyükekşi, eşiyle birlikte gittiği maçın ardından, stattan taraftarların arasından geçerken görüldü. Sosyal medyada yayınlanan videoda, bir taraftarın "Beşiktaş ile ne alıp veremediğin var senin ya?" dediği duyuldu. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosuna dahil edildikten sonra Ümit Milli Takıma geri yollanması gündem olmuştu.

Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye, tepki gösterenlerin sayısı da aynı hızda arttı. Bazı taraftarlar, "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.

Kaynak: Sondakika

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27 Mar 2024 - 10:49 - Spor

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