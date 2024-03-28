Mahkemeden ilan

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

11. CEZA DAİRESİ

Sayı : 2023/3093 Esas 2024/106 KararANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

11. CEZA DAİRESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

Dairemizin 2023/3093 Esas sayılı dosyasında katılan sıfatına haiz İs**il ile F***e oğlu, 1*/0*/1990 D.lu, Suriye Vatandaşı, 99******176 Yabancı Kimlik numaralı ABDULAZİZ ELFAYDELALİ'ye Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 07.09.2023 tarih, 2023/97 Esas, 2023/323 Karar sayılı sanık Barış Davani hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan verilen mahkumiyet kararında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından;

Dairemizin 2023/3093 Esas, 2024/106 sayılı karrı ile Sanık Barış Davani'nin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Dair;kararın ilanenyayınlandığı tarihinden 7 gün sonra başlamak suretiyle tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere 11.01.2024tarihinde Hakim (3***0)'ünkarşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildiği,

Sanık Barış Davani'nin Dairemiz kararına karşı temyiz yasa yoluna başvurduğu,

Sanık Barış Davani'nin temyiz başvurusuna karşı beyanda bulunmak üzere yine iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak suretiyle tebliğinden itibaren 7 gün içinde cevap verebileceği hususu Katılan Abdulaziz Elfaydelali'ye ilanen tebliği olunur. 22/03/2024 I