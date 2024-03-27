Antalya'da Ruslar artık en sonda: Alanya yüzde 230 arttı

Türkiye'nin en büyük alım satım sitesi olan sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” araştırmasının Şubat raporunda Alanya ve Antalya’ya dair önemli detaylar paylaşıldı.

2022 YILINDA ANTALYA ZİRVEDEYDİ

2022 yılında kira artış oranları sıralamasında zirvede yer alan Antalya, Şubat 2024’te listenin son sırasına geriledi. Şubatta Türkiye genelindeki resmi enflasyon yüzde 67,07 iken, Antalya’da ortalama yıllık kira artış oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde satılık konut metrekare fiyatlarında yıllık bazda en düşük ikinci artışın görüldüğü il yine Antalya oldu, bu artış oranı yüzde 38,1 olarak kaydedildi.

TERZİNE GÖÇ BÜTÜN HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Raporda, Ukrayna’daki savaşın etkisiyle Türkiye’nin özellikle Rusya’dan göç aldığı ve bu göçün en yoğun yaşandığı Antalya’da 2022 yılında kiralık konut talebinde büyük artışlar yaşandığı, ancak göçün tersine dönmesiyle kiralarda sert bir düşüş yaşandığı belirtildi. TÜİK yabancı giriş ve çıkış istatistiklerine göre, 2022’de 152 bin Rus vatandaşı Türkiye’ye yerleşirken, bir yıl sonra 122 bini Türkiye’yi terk etti. Rus göçünün etkisiyle Nisan 2022’de Antalya’da kiralarda yüzde 329,3’lük astronomik yıllık artış yaşanmıştı. Ancak, Rus göçünün terse dönmesiyle Mayıs 2023 ile Şubat 2024 arasındaki dönemde Antalya’da kira artış hızı kademeli olarak geriledi ve Şubat 2024’te yüzde 25’e kadar düştü.

ALANYA YÜZDEE 230 ARTTI

Antalya’da dış göçten kaynaklı talep artışının ilçe kira fiyatları üzerindeki etkisi ise farklı şekilde oldu. Antalya ilinin çeperlerinde konumlanan az nüfuslu ve düşük kiralara sahip ilçelerde fiyatlar, merkezde ve gözde sahillerde konumlanan yüksek nüfuslu yüksek kiralı ilçelere kıyasla daha hızlı arttı. Son iki yılda fiyatlarda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçeler Manavgat (%612,1), Kumluca (%525), Korkuteli (%471,4), Finike (%453,3) ve Kepez oldu (%420). Bu ilçeler Antalya ilinin çeperlerinde yer alıyor ve dönemin başında en düşük kiralara sahip ilçelerdi. Raporda, “Rusların merkez ilçelerde ve gözde sahil ilçelerinde yarattığı talep ve fiyat şokunun yerlileri kiraların düşük olduğu bu ilçelere yönlendirdiği ve fiyatları büyük ölçüde artırdığı” ifade edildi. Kiralarda iki yıl sonunda nihai artış oranının nispeten ılımlı kaldığı ilçeler ise Muratpaşa (%351,1), Kaş (%267,6), Kemer (%251,6), Konyaaltı (%233) ve Alanya (%230,6) olarak sıralandı. Bu ilçeler, Rusların tercih ettiği ilçeler olup aynı zamanda incelenen dönemin başında çok yüksek kiralara sahip ilçelerdi ve göçün tersine dönmesiyle büyük çapta nüfus kaybetti.