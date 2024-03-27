Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş bir gelişme yaşandı! Gözler Radar Mevzi Komutanlığında

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.

Yargılama süreçlerinde, 'FETÖ’ye yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel’deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.

ERZURUM'DA DA KEŞİF YAPILACAK

Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı ve bilirkişilerle yapıldığı öğrenildi. Ahlatlıbel’deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz’un da katıldığı belirtildi.

Öte yandan Ankara’da keşfin ardından Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacağı öğrenildi.