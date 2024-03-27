Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü

Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas'da Alev'i canlandıran Serra Arıtürk kariyerinin en yoğun döneminde.

HAREKETLERİNE YORUM YAĞDI



Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin oyuncularından da biri. Güzel oyuncu filmin galasında beyaz mus çorap üzerine beyaz mini şort ve beyaz ceket giydi.



Galada beyazlar içindeki kombiniyle dikkat çeken Serra Arıtürk tarzıyla sosyal medyada da gündeme geldi.



Sandalyeden havalı kalkışıyla ve tarzıyla adından söz ettiren güzel oyuncuya "Bu hareketler çok gereksiz", "Neden garip garip pozlar", "Tarzı idare eder ama hareketleri saçma" yorumları geldi.



Senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor.