- Magazin

Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisiyle ekranlarda olan Serra Arıtürk, 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminde de yer alıyor. Filmin galasına beyazlar içinde gelen oyuncunun kombini sosyal medyada da dikkat çekti.

Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas'da Alev'i canlandıran Serra Arıtürk kariyerinin en yoğun döneminde.

HAREKETLERİNE YORUM YAĞDI


Taş Kağıt Makas'ın Alev'i Serra Arıtürk 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin oyuncularından da biri. Güzel oyuncu filmin galasında beyaz mus çorap üzerine beyaz mini şort ve beyaz ceket giydi.

Galada beyazlar içindeki kombiniyle dikkat çeken Serra Arıtürk tarzıyla sosyal medyada da gündeme geldi.

Sandalyeden havalı kalkışıyla ve tarzıyla adından söz ettiren güzel oyuncuya "Bu hareketler çok gereksiz", "Neden garip garip pozlar", "Tarzı idare eder ama hareketleri saçma" yorumları geldi.

Senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor.
# Yer, Sosyal, oyuncu

27 Mar 2024 - 10:21 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi! mask
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi!
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı mask
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı
Hasan Can Kaya'dan Acun'a flaş gönderme mask
Hasan Can Kaya'dan Acun'a flaş gönderme
Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım... mask
Demet Özdemir'den flaş açıklama: ''Oyuncu olmasaydım...
Ebru Şallı'nın eşine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis mask
Ebru Şallı'nın eşine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis
Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşandı mask
Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber