- Ekonomi

İş arayanlara muhteşem fırsat: Kızılay personel alımına başladı

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Türk Kızılayı, toplumsal hizmetler ve insani yardım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. 21 Mart itibarıyla başlayacak olan alımlar için KPSS şartı aranmayacak. Özellikle Uluslararası Bölge Uzmanı pozisyonu için alımlar yapılacak ve adaylardan belirli şartlar aranacak.

İş arayanlara muhteşem fırsat: Kızılay personel alımına başladı mask
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Türk Kızılayı, Uluslararası Bölge Uzmanı pozisyonu için alım yapacak. Adaylardan, tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanlarında lisans derecesine sahip olmaları isteniyor. Bunun yanı sıra, ileri düzeyde Fransızca bilgisi ve tercihen İngilizce dil bilgisi aranacak. Dil yetkinlikleri, yazılı ve sözlü olarak test edilecek.

Adaylardan beklenen diğer özellikler arasında uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyim, aktif SAP kullanım bilgisi, MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilme, kaynak ve kriz yönetimi konusunda bilgi, güçlü iletişim yetenekleri, etkin zaman yönetimi becerisi, planlama ve organizasyon yeteneği, değişime ve gelişime açıklık, B sınıfı sürücü belgesi ve aktif araç kullanabilme, seyahat engeli olmama, erkek adaylar için askerlik durumunun sorun olmaması yer alıyor.

Başvuru Bilgileri:

Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek ve belirlenen adrese yapılacak. Başvuru adresi: Türk Kızılayı Kariyer Başvuru Sayfası

Türk Kızılayı’nın duyurduğu bu yeni personel alımı, toplumsal hizmetlerde görev almak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruların belirtilen adresten internet üzerinden yapılması gerekiyor.

# Yer, internet, Bir, araç

27 Mar 2024 - 10:03 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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