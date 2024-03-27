Milyonlarca emekliye 30.000 TL’ye kadar ilave ödeme!

Mart ayında yapılan başvurularla ilgili olarak, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine dair beklenen haber sonunda geldi. SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için yapılan bu duyuru, milyonlarca emekliyi sevince boğdu.

Emeklilere Müjde: Ödeme Günleri ve Detaylar:

Bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaş promosyonlarıyla ilgili merak edilen detaylar netleşti. Emeklilik başvurusu yapan herkes için büyük bir fırsat sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı ödeme planına göre, belirli tahsis numaralarına sahip emekliler, bayram ikramiyelerini ve maaşlarını belirlenen tarihlerde hesaplarında bulacaklar.

Ödeme Detayları ve Planı:

SSK emeklileri için; Maaş günü ayın 17 ve 18’i olanlar 2 Nisan, 19-22’si olanlar 3 Nisan, 23-26’sı olanlar 4 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.

Bağ-Kur emeklileri için; Tümüne 5 Nisan’da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı emeklileri için; Maaş günü 1 ve 2’si olanlara 2 Nisan, 3-5’i olanlara 3 ile 5 Nisan arası ödemeler gerçekleşecek.

Ek Promosyon ve Ödemeler:

Özellikle 31 Mart’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar, iki bayram ikramiyesinden de faydalanacaklar. Ayrıca, maaşları 10 bin liranın altında olan emeklilere, maaşlarının 10 bin liraya tamamlanması için ek ödeme yapılacak. Hafta sonuna denk gelen son başvuru günlerinde e- Devlet üzerinden başvuru imkanı sunulacak.

Refah Payı ve Promosyonlar:

EYT başvurusu yapan ve maaşı 10 bin liranın altında kalan emeklilere refah payı dahil edilerek %49.25 oranında zam yapılacak. Ayrıca, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarıyla emeklilere ek promosyon ödemeleri yapılacak. Bu, emekliler için ikinci bir bayram ikramiyesi niteliğinde.

Bu güzel haberlerle, emeklilik yaşantısına yeni adım atan veya bekleyen tüm vatandaşlarımıza bol bereketli, huzurlu ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Emeklilik maaşları, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle, bu bayram daha da anlamlı geçecek!