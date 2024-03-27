Çarşaflı kadına sokak ortasında saldırı: Tarikat merkezinde galeyana gelen halk...

İstanbul Fatih'te bir telefoncu dükkanının önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ
Aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği öne sürülen çarşaflı bir kadın, esnaf tarafından sokak ortasında hunharca dövüldü.
OLAYA KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" diye bağırırken kimsenin olaya müdahale etmemesi ise tepki çekti.
KALABALIK GRUP SOLUĞU DÜKKANDA ALDI
İnfial yaratan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine "Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun" gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.