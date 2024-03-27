- Asayiş

Çarşaflı kadına sokak ortasında saldırı: Tarikat merkezinde galeyana gelen halk...

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Fatih'te aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği iddia edilen çarşaflı bir kadın, telefoncu tarafından sokak ortasında "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" sözleriyle dövüldü. Yerlerde sürüklenen kadına kimsenin yardım etmemesi dikkat çekerken, olayın ardından gece saatlerinde kalabalık bir grup esnafa ait dükkanın kepenklerine yazılar yazıp yaşanan olaya tepki gösterdi.

Çarşaflı kadına sokak ortasında saldırı: Tarikat merkezinde galeyana gelen halk...
Çarşaflı kadına sokak ortasında saldırı: Tarikat merkezinde galeyana gelen halk...
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul  Fatih'te bir telefoncu dükkanının önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ
Aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği öne sürülen çarşaflı bir kadın, esnaf tarafından sokak ortasında hunharca dövüldü.

OLAYA KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Telefoncu yerlerde sürüklediği kadına "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" diye bağırırken kimsenin olaya müdahale etmemesi ise tepki çekti.


KALABALIK GRUP SOLUĞU DÜKKANDA ALDI
İnfial yaratan görüntülerin ardından gece saatlerinde kalabalık bir grupsa soluğu dükkanın önünde aldı. Dükkanın kepenklerine "Müdahale etmeyenler Allah'tan korkun" gibi yazılar yazan grup yaşanan olaya tepki gösterip sloganlar attı.
# Sosyal, Bir, fatih, İstanbul

27 Mar 2024 - 09:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Trafikte bunu yapmanın affı olmayacak: Resmen yürürlükte! mask
Trafikte bunu yapmanın affı olmayacak: Resmen yürürlükte!
Korkunç kaza: Bir aile yok oldu! mask
Korkunç kaza: Bir aile yok oldu!
Alanya’da uyuşturucuya geçit yok mask
Alanya’da uyuşturucuya geçit yok
Sır ölüm! Derede erkek cesedi bulundu mask
Sır ölüm! Derede erkek cesedi bulundu
Apartmanda doğalgaz patlaması: Şiddetli gürültü ve sarsıntı herkesi salladı mask
Apartmanda doğalgaz patlaması: Şiddetli gürültü ve sarsıntı herkesi salladı
Feci kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralılar var mask
Feci kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralılar var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber