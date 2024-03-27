27 Mar 2024 - 09:50 - Asayiş

Çarşaflı kadına sokak ortasında saldırı: Tarikat merkezinde galeyana gelen halk...

İstanbul Fatih'te aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istediği iddia edilen çarşaflı bir kadın, telefoncu tarafından sokak ortasında "50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını" sözleriyle dövüldü. Yerlerde sürüklenen kadına kimsenin yardım etmemesi dikkat çekerken, olayın ardından gece saatlerinde kalabalık bir grup esnafa ait dükkanın kepenklerine yazılar yazıp yaşanan olaya tepki gösterdi.