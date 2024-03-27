27 Mar 2024 - 08:59- Gündem G:

Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 27 Mart Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre; İstanbul dahil birçok il gök gürültülü sağanak yağıştan etkilenecek. Marmara bölgesinin geneli için de toz taşınımı uyarısı yapılırken İç Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi sürüyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini...

Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden maske kullanılması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Karar

# Yer, Yüksek, Bir, İzmir, Son, rüzgar, meteoroloji, yağmur

27 Mar 2024 - 08:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek mask
Meteoroloji alarm verdi! Çok sayıda ili etkileyecek
Eğlence mekanlarına emsal niteliğinde karar: Bunu yapan yanacak mask
Eğlence mekanlarına emsal niteliğinde karar: Bunu yapan yanacak
Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak
Bekarlığa veda partisi talebini reddeden işletmeye 80 bin lira ceza verildi mask
Bekarlığa veda partisi talebini reddeden işletmeye 80 bin lira ceza verildi
Dilenci dehşeti! Para vermeyen kadını bıçakladı mask
Dilenci dehşeti! Para vermeyen kadını bıçakladı
Alanya'da bu da oldu; beklentiler boşa çıktı mask
Alanya'da bu da oldu; beklentiler boşa çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber