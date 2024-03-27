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Kadir İnanır'dan sevenlerini ve hayranlarını üzen gelişme... Bakan Koca duyurdu

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Yoğun bakımdaki Kadir İnanır hakkında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır'' dedi.

Kadir İnanır'dan sevenlerini ve hayranlarını üzen gelişme... Bakan Koca duyurdu mask
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart'ta sabah beyne pıhtı atması sonucu inme indiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SON DURUMUNU BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, hastanede tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır hakkında sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgiyi paylaştı: "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı.

"VÜCUDU HENÜZ TOLERE EDEMEDİĞİ İÇİN ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMADI"

Sayın İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: DHA

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27 Mar 2024 - 08:53 - Siyaset

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