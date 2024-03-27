Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Davinson Sanchez'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.