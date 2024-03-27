SGK'dan flaş karar: Bunu yapmayan promosyon alamayacak!

SGK yaptığı açıklama ile yüksek emekli maaşı almak için bankasını değiştirecek vatandaşlara neler yapması gerektiğini duyurdu.

Peki maaş promosyonu için bankasını değiştirmek isteyen emekliler neler yapmalı... Başvuru koşulları haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında yükseltildi.

Ancak emekli vatandaşların maaş promosyonu almak için önce seçtikleri bankaya beyanname vermesi gerekiyor.

SGK'nın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan 12,7 milyon emeklinin ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

SGK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarıldı ve 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendi.

Bunun yanı sıra, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon vatandaş da başvurmaları durumunda 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımdan alabilecek. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekiyor."Açıklamada belirtilen ödeme miktarlarına ilişkin ise asgari seviye olduğu belirtilerek bankaların kendi kampanyaları promosyon miktarlarını artırabilecekleri söylendi. Kurum diğer bankalarla ilgili çalışmaların tamamlandığında ikinci bir açıklama yapacağını belirtti.

PROMOSYON ZAMMINDAN NASIL FAYDALANILIR?

Kamu bankaları herhangi bir başvuru olmadan emeklilerin promosyon ücretlerini otomatik olarak güncellenmiyor. Bu nedenle emeklinin bağlı olduğu şubele giderek öncelikle güncelleme başvuru yapması gerekiyor.

Diğer yandan aynı şubeden aldığı promosyona ek zam istemeyip başka bir banka seçecek emekliler ise sözleşme bitimi sonrasında e- Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. e-Devlet’te yer alan banka tercihi bölümünden istenen bankanın seçilmesi yeterli oluyor.

Ancak banka değiştirmek isteyen emeklinin bu işlemi maaşı almadan 10 gün önce tamamlamış olması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber