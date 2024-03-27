Trafikte bunu yapmanın affı olmayacak: Resmen yürürlükte!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar resmen yürürlüğe girdi. Bundan sonra alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak.

Polonya'da milyonları ilgilendiren karar geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Bu karar ile birlikte Polonya’da artık yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulabilecek.

Herhangi bir trafik kazasına karışan ve yapılan kontrollerde kanında 1 promil ve üzeri alkol alan sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerinden yürüyerek veya başka bir araçla kaçan sürücülerin de araçlarına el konulma kararı alındı.

Söz konusu yasada eğer sürücü trafik ekiplerine alkollü olarak yakalanırsa ve aracın kendisine ait olmadığı ortaya çıkarsa sürücüye aracın değerinde para cezası kesilecek.

Eğer alkollü kullanılan araç meydana gelen kazada kullanılamaz hale geldiyse sürücüye bu sefer aracın değeri kadar para cezası verilecek.

HER GÜN 255 KİŞİ ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKIYOR

Polonya'da son değişiklik yapılmadan önceki yasalara göre 0,2 ile 0,5 arasında alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konuluyordu. Öte yandan yakalanan sürücülere 2 bin 500 zloti de (20 bin TL) para cezası uygulanıyordu.

Mevcut yasa ile alkollü araç kullanan sürücülere çeşitli para cezası uygulandığı belirtilirken, her gün 255 kişi Polonya’da alkollü olarak trafiğe çıkıyor.

TÜRKİYE’DE PARA CEZASI KESİLİYOR

Türkiye’de ise karayolları Trafik Kanunu'na göre 2. defa alkol sınırını aşarak trafiğe çıkılması halinde 8 bin 075 TL para cezası kesiliyor.

Kesilen cezanın yanı sıra aynı şekilde araç trafikten menedilirken ehliyete 2 yıl boyunca el konuluyor.

Kaynak: Kamu Son Haber