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Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev yapan kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılmasına karar verildi.

Devletten seçim kararı! O gün resmi tatil olacak... Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, seçimin ertesi gününe denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününe ilişkin duyuru yaptı.

Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev yapan tüm sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar sürmektidir.


Bu yüzden, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Kaynak: Kamu Son Haber

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27 Mar 2024 - 00:45 - Gündem

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