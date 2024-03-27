2025'te yürürlüğe girecek: Ahşap binalara yeni düzenleme yolda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni yönetmelik, ahşap yapıların tasarım ve inşa süreçlerine dair kapsamlı kurallar getiriyor. Bu yönetmelik, özellikle taşıyıcı ahşap elemanları içeren veya bu elemanları diğer yapısal sistemlerle bir arada kullanan binaları hedef alıyor ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de ilan edilen bu düzenleme, ahşap yapı elemanlarının ve sistemlerinin, belirlenen amaçlara uygun ve güvenli bir şekilde tasarlanıp inşa edilmesini sağlayacak prosedürleri ve standartları belirliyor. Böylece, ahşap yapıların tasarımından hesaplamalarına, yapımından denetimine kadar her aşamada uyulması gereken yönergeler açıkça ifade edilmiş oluyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenleme, taşıyıcı ahşap elemanlar içeren veya bu elemanların diğer yapı sistemleriyle entegre edildiği binaları içerecek şekilde kapsıyor ve 1 Ocak 2025 tarihinde resmi olarak uygulanmaya başlanacak.

YÖNETMELİKTE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Yeni düzenlemelere göre, bina tasarımlarında kullanılacak malzemelerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. Eğer Türk standartlarına uygun bir düzenleme bulunmuyorsa, Avrupa standartlarına başvurulacak; bu standartların da dışında kalındığında uluslararası standartlar devreye girecektir. Yapısal tasarımın temel prensipleri, malzemelerin özellikleri, deprem analizleri, dayanıklılık, yangın güvenliği ve izolasyon ile ilgili tasarım kriterleri bu yönetmelikle belirlenmiştir.

Deprem riski taşıyan bölgelerde inşa edilecek ahşap taşıyıcı sistemli karma yapılar, belirtilen standartlara ek olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne de uygun olarak tasarlanacaktır. Ahşap yapılar için yönetmelikte tanımlanan kalite, özellik ve sertifikasyon şartları aranacak; yangın güvenliği tasarımı için belirlenen kuralların yanı sıra, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine de uyulması zorunlu olacak. Ayrıca, binaların dış duvarlarının üzerinde bacalar ve tesisat boruları bulundurulmayacak, bu tür bir yerleşimin zorunlu olduğu durumlarda ise izolasyon tedbirleri alınacak.

Kaynak: Kamu Son Haber