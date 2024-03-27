Alanyaspor 4x4 peşinde

TRENDYOL Süper Lig'in hafta içi mesaisinde 2 Nisan Salı günü Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligin son 3 haftasında 3 galibiyet alarak rahat bir nefes alan turuncu yeşilli ekip, Gaziantep FK'yı da mağlup ederek 4'te 4 yapmak ve bayramın hemen ardından 15 Nisan Pazartesi günü ağırlayacağı Galatasaray maçına moralli çıkmak istiyor. Gaziantep mesaisini teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, kritik maça 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Dünkü idmanda oyuncularına Gaziantep FK maçının önemini anlatan Tekke, çift kale maçta talebelerini sık sık uyardı. İdmana milli takımlarda olan Balkovec, Aliti ve Hadergjonaj katılmadı. Alanyaspor, Gaziantep FK maçı çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ