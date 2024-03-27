'Halkımız cevabı pazar günü sandıkta versin'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayan Osman Özçelik, seçime sayılı günler kala projelerini anlattı. CHP Adayı Özçelik'in önemli açıklamalar yaptığı canlı yayından öne çıkan başlıklar şöyle:

‘EMEĞİMİZİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ GÖRÜYORUM’

Seçim kampanyası süresince kendimle ilgili hiçbir haberi takip etmiyorum. Kendi sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorum. Çevremdekilere soruyorum ve olumlu dönüşler alıyorum. Emeğimizin boşa gitmediğini gördüğüm için seviniyorum.

‘OKULDAN DARGIN AYRILDIĞIM ARKADAŞIMLA HELALLEŞTİM’

62 yaşındayım, kampanya sürecinde beni şaşırtan bazı şeyler oldu. Bu zamana kadar biriktirdiğim birçok dostumla karşılaştım. Sanayi gezimde 8 tane sınıf arkadaşımla karşılaştım. Hatta bir tanesi çok sevdiğim Mevlüt Tirik diye bir arkadaşımdı. Onunla okuldan dargın ayrılmıştık. Futbol oynarken gole gidiyordu, ben de çelme takıp düşürdüm. Beni dövmüştü ama çok haklıydı. Karşılaşınca 'Hakkını helal et' dedim. Ama öyle güzel sarıldık ki; o sarılmasından hakkını helal ettiğini çoktan anlamıştım. Yine 25 Metreli Yol'da gezerken bir dostumla karşılaştım, o çok güzeldi. Yine gezerken pala bıyıklı bir adam geldi, ‘Oyumu sana vermeyeceğim’ dedi. Ben de 'Kime vereceksin' dedim, ‘Sana vereceğim’ dedi, şakalaştık. O da çok güzeldi.

‘TAKAVİT’LE HEDEFİMİZE ULAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Sosyal medyada 'Takavit' kullanıcı adıyla takipçileri için içerik üreten Tunahan Özgür’le şehrin sorunlarına dikkat çeken videolar çektik.

Muhteşem dönüşler aldım. Alanya’da 235 bin seçmen var, hepsine ulaşmamız mümkün değil. Diğer adaylar Alanya’da tanınıyordu, ekstra bir tanıtıma ihtiyaçları yoktu. Fakat ben 55 gün önce meydana çıktım. Eğer kimse tanımıyorsa farklı bir şekilde aşalım dedik. Türkiye’de belki ilk defa bu yola girdik. Amacımız şuydu; herkes Osman Özçelik’in yüzünü tanısın ve Alanya’nın sorunlarını bildiğimizi bilsin. Arkadaşımız bazı sorunlar yaşadı. Sayfasını kapatmaya çalıştılar ama hepsini aştık. Hatta bir kere yollarda olan çukurların videosunu yapmıştık. Ertesi gün çukurları tamir etmişler. Çocuğa bir sürü mesaj yağmıştı, gelin burada da video çekin diye. Kırsalda ulaşamadığımız vatandaşlar olabilir diye bu yola girişmiştik. Çünkü Takavit’in kırsal kesimde çok fazla takipçisi var. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum.



‘ÖNEMLİ OLAN KENDİNİ VATANDAŞLARA ANLATABİLMEK’



Biz yürüyüş yapmadık, miting yaptık, en büyük desteği aldık. Sayın genel başkanımız adayına güvendi ve oldukça güzel bir kalabalıkla miting yaptık. Diğer arkadaşlarımız miting yapmak isterse meydan orada. Ben başından beri insanlara kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu propaganda dönemlerinde şova kaçmadan kendimizi anlatmaya çalıştık. Alanya’nın bir ucundan bir ucuna kadar afiş kirliliği var. Diğer arkadaşların yanında bizim afiş miktarımız onda birden bile daha küçük. Biz işin şov kısmından kaçınmak istiyoruz. O süreci vatandaşların elini sıkarak geçirmek istedim. Zaten Alanya’da ulaşım berbat. Bir de o yürüyüşlerle çok daha büyük sıkıntılar yaşandı. İnsanlar kızdılar. Fiziki yumruklaşmalı kavgalar da oldu. Önemli olan kendini vatandaşlara anlatabilmek kısmı. ‘Senin mitinginde adam çoktu, benimkinde azdı’ gibi tartışmalar da oldu. Biz bunlara katılmak istemedik. Hiçbir arkadaşımın genel başkanı Alanya’ya gelip destek vermedi ama benim sayın genel başkanım gelip destek verdi.



'KÜNYESİNİ AÇIKLAMAYAN HİÇBİR ANKETE İTİBAR ETMİYORUM'



Biz dahil diğer aday arkadaşların çeşitli sayfalarında anketleri yayınlandı ama biz kendimize göre anket yayınlamadık. Bir anket firmasının işi veri analizidir. Yaptığı anketin sonucunu ne kadar doğru bilirse kalitesi o kadar ortaya çıkar. Anket firması kendi ismini ortaya koyabiliyorsa, künyesini ortaya koyuyorsa o iş hata payları içerisinde doğrudur. Diğer adaylarla karşılaştırılınca künyesi görünen tek anket benimkidir. Anketler her zaman doğru sonuç vermez ama büyük sapmalar olmaz. Künyesini açıklamayan hiçbir ankete ben itibar etmiyorum.



‘MHP VE AK PARTİLİ BİRÇOK VATANDAŞIN BİZE TEVECCÜHÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’



Aday belirleme sürecinde AK Parti’de aday adayı olarak çıkan Mustafa Toklu kardeşim vardı. MHP ve Ak Parti aday seçim sürecinde haksızlık yapıldığını düşünüyorum, şahsi fikrim bu yönde. Her yerde söylüyorum; haksızlığın karşısında durmazsanız, bir gün o hak size lazım olduğunda yanınızda kimseyi bulamazsınız. Bu konuda partisine kızan, küsen arkadaşlarımız var ama bunun oranını benim söylemem doğru olmaz. İllaki bir kısım Ak Partili vatandaşımız buna tepki gösterecektir. Sadece onlar değil MHP ve Ak Partili birçok vatandaşın bize teveccühü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim sloganımız ‘Birleş Alanya’dır. Her kesimden insanı kucaklıyorum, bütün çalışmalarımdan da bunu alıyorum.



‘TURİZM ÇALIŞANLARINA TOPLU KONUT ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK’



Turizm çalışanlarına toplu konut sağlanmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Batı yöresinde arkadaşlarımızın başladığı bir imar çalışması var. Çeşitli kıstaslar konarak TOKİ mantığında konutlar yapmayı planlıyoruz. Tabi bu hemen olacak bir şey değil. İkinci ya da üçüncü yılımızda olabilecek bir şey. Turizmci arkadaşlarımız emek veriyorlar. Ulaşıma ve kiraya çok para veriyorlar, bunun çözülmesi gerek. 100 bine yakın emekçi var, bunu bir kenara atmamız mümkün değil.



‘ÇOK CİDDİ GELİR SIKINTISI VAR’



Ülkemizde emekliler ile ilgili çok ciddi bir gelir sıkıntısı var. Ben de aslında bir 10 bin TL emeklisiyim. Alanya’da yaptırdığım veri analizi sonucunda derin bir ekonomik sıkıntı var ve ekonomik sıkıntı ile ilgili projeler olmalı dediler. Emeklilerin, dar gelirlilerin ceplerini yormadan vakit geçirebilecekleri yerler planlıyoruz. Doğuda, ortada ve batıda hemen bunu devreye alacağız. Alanya’nın merkezindeki çay bahçesini de halkın kullanımına açacağız. Şimdiki fiyatlara benim emeklim, dar gelirlim çay içemez.



‘YAŞLILARI EVE MAHKUM ETMEYECEĞİZ’



Biz ilk toplantımızı engelli vatandaşlarla yaptık. Onların bütün sorunlarını dinledik. Hatta bir tane vatandaşımız olimpiyatlara gidebilmek istiyordu. Ona seçimi kazansak da kazanmasak da göndereceğimizi söylemiştim. Çalışmalara başladık. Yaşlıları bütün gün eve, yalnızlığa mahkum etmeyeceğiz. Evlerinden araçlarla alıp sosyalleşmelerine yardımcı olacağız.



‘BELEDİYENİN İŞİ PARA KAZANMAK DEĞİL’



Bizim sahillerde büfelerimiz var ama vatandaşlar için yeterli değil. Alanya merkezde bunu yapacağız. Konaklı, Avsallar kısmında da kıyı master planı yapacağız. İşletme sahipleri bazen belediye ile problem yaşıyor. İnsanlar bir yere bir şeyler yapıyor, 3 gün sonra yıkmaya gidiliyor. Bunları göz önünde bulunduracağız. Belediyenin işi para kazanmak değil, vatandaşların yanında olmak.



‘ŞEHRİMİZİN İÇİ MAALESEF ÇOK KÖTÜ’



Öncelikle turizmin tanıtılabilmesi için Alanya’da tanıtılacak bir güzellik olması lazım. Denizimiz var, güneşimiz var, kalemiz var ama şehrimizin içi maalesef çok kötü. Çok plansız. Ulaşım berbat. Dolayısıyla turizmi tanıtabilmek adına Alanya’yı belli bir değere ulaştırmak lazım. Tabii ki bu o değere ulaştırana kadar bir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Alanya ile ilgili gösterimlerde belediyenin katkısının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Herkes fuarlara kendi imkanlarıyla gidiyor. Fiyatlar yüksek olduğu için de herkes dar alanda top oynuyor. Bizim böyle bütçelerimiz varken daha güzel şeyler yapılabilir. Çok güzel projelerimiz, fikirlerimiz var. Turistlerin ulaşım kolay, güvenli bir şehir, Alanya aydınlık, güvenle eğlenebiliyorum demesi lazım.



‘GÖKBEL’İN İPTAL OLMASI AKLIMIZIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZ’



Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben dedikodulara çok fazla cevap vermek istemiyorum ama şu an söylemekte fayda var. Benim Gökbel şenliklerini kaldıracağımı söylüyorlar. Böyle bir şeyin kaldırılması söz konusu değil. Bırakın onu hiçbir şey kaldırılmayacak. Ucube Cuma Pazarı bile yerinde kalacak. Orayı eski şekliyle yaşatmalıydık ama yıkmayacağız. Gökbel’in iptal olması aklımızın ucundan bile geçmezken bu geleneksel sporu nasıl iptal edebilirim? Kaldıracağım diyen de doğru bir şey yapmaz. Fakat Alanya’ya bir tenis kompleksi de yapmamız lazım. 1 milyon Euro ödül koyduğunuz zaman dünyadaki birçok tenisçi bu turnuvaya katılır. Bu sayede milyonlarca liraya yapamayacağınız reklamı yaparsınız. Bizim buraya sporcuları getirmemiz lazım. Turizmci arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Alanya’da yatak kapasitesi var. Kışın sporcuların tamamını aynı anda misafir edebiliriz. Yeter ki organizasyon yapılsın, yeter ki buradan Burdur’a sporcular götürülmesin. Bu da bir turizm. Gökbel Yaylası’ndaki şenlikte insanların şartları daha iyi olabilir. İyileştirmeler yapılacak, kaldırılması mümkün değil. Alanya’da triatlonun ilk sponsorlarından bir tanesi Özçelik Anonim Şirketi’dir.



‘BELEDİYENİN MALINI SATMAYACAĞIM’



Şu anda ilgilisinden rica ediyorum, şubat ayının bilançosunu hazırlasın. Çünkü mazbatayı aldığım zaman ilk yapacağım iş onu belediyenin sırtına koymak olacak. İnsanlar benim nereden başladığımı, ne kadar borç olduğunu bilsinler. Şu an Alanya Belediyesi’nin 3 tane kepçesi Antalya’da tamirhanede yatıyor. Birisi çıkar bir cevap verirse ben size fotoğraflarını ulaştırırım. İstediğiniz yerde haber olarak paylaşabilirsiniz. İnsanlar sanayide Büyükşehir Belediyesi’nin paraları aksatmadan ödediğini söylüyor. Muhittin Böcek Türkiye’nin en borçlu belediyesini aldı ama neredeyse borcu bitirdi. Yine 1-2 gün önce belediyenin önünde bir kadın esnafımız olay çıkardı. Çok çabuk kapatıldı, basına yansımadı. Esnafın Alanya Belediyesi’nden milyonlarca alacağı var. Mahsuplaşalım deniliyor. İnsanlar parayı belediyeye ödeyeceklerine alacağı olan insanlara ödüyor. Mayıs ayında ödenecek vergileri önden tahsil etmeye çalışıyorlar. Önden parayı alıyorlar. SGK prim borçları aylardır ödenmiyor. Yarın SGK’ya borç yoktur yazısını göstersinler, ne istiyorlarsa yapacağım. Bana oy verecek insanlara söylediğim şey şu, ben belediyenin malını satmayacağım. Tapu bir kişiden bir kişiye geçiyorsa, bu bir bedel karşılığında olur. Belediyedeki para sayma olayını bu sabah öğrendim. Çünkü çok fazla bana mesaj gelmedi. O videoyu soracak olursanız, sadece vatandaşlarımız pazar günü cevabını verecek diyebilirim. Halkımız okusun, videoları izlesin ve kararı ona göre versin.



‘MAZBATAYI ALDIĞIMDA SGK’DAN KAPIMA İCRA GELİR DİYE KORKUYORUM DOĞRUSU’



Yaklaşık 20-25 milyon Euro tutacak bir arıtma transferi var. Alanya Belediyesi’nin cebinde bu para yok. Kepçelerin parasını ödeyip getiremiyorlar, SGK borçlarını ödeyemiyorlar ama sizin paranızın olmaması demek kaynak bulamamanız anlamına gelmez. Bu konuda Avrupa Birliği’nin çok ucuz kaynakları var. Bizim de bu konuda uzman bir ekibimiz var. Bizim para problemimiz olmayacak. Kendiniz yaratmanız gerekmiyor. Bu proje altı ay sonra bitecek bir proje değil. 2 seneden önce başlaması mümkün değil. Bu sürede kova diye tabir ettiğim bütçeyi en iyi şekilde kullanacağım. Kovadaki tüm delikleri kapatarak sızmaya engel olacağım. Her şeyin ödeme günü bilinecek. 5 liraya alınacak malzeme ödeme günü belli olmadığı için 25 liraya alınıyor. Aynı belirsizlik ve yokluk Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de vardı. Mansur Başkan, Melih Gökçek’ten gelen milyarlarca lira borcu bitirdi. Kasasında para vardı, pandemiyi geçirdi. Binlerce vatandaşımıza kıyma alabilecek yardımlar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise öyle bir hale getirdi ki; devlet garantisi olmadan 300 milyon Euro kredi buldu ama sayın cumhurbaşkanımız bu kredinin onayını yapmadı. Onay verilmediği için krediyi alamadı ama o metrobüsleri bir anda değil yine de parça parça aldı. Alanya Belediyesi’nin bütçesi az değil, 4.6 milyar TL bütçe var. Yeter ki delikleri tıkayın. Yeter ki şahsi menfaat sağlanmasına izin vermeyin. Dolayısıyla para var, önemli olan ilk 6 ayı geçirmek. Ben mazbatayı aldığımda SGK’dan benim kapıma icra gelir diye korkuyorum doğrusu. Ya da vatandaşlar bir icra bombardımanına tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Fakat o kadar teveccüh var ki vatandaşların nefes almamıza izin vereceğine inanıyorum.



‘BURNUMA PİS KOKULAR GELİYOR’



Sanayi bölgesinde kentsel dönüşüm altında hali hazırda bir proje var. Belediyenin iştiraki üzerinden planlanmış. İnsanlar bilgilendirilmeden imzaları alınmış. Yetki bakanlıktan alınmak üzere Alanya Belediyesi’ne verilmiş. Fakat oradan çok kötü kokular geliyor. Atıyorum 100 metrekare hakkı olan bir insana 50 metrekare bir dükkan, 50 metrekare bir daire verileceği söyleniyor. Söyleniyor diyorum çünkü hak sahipleri bilmiyor, 9 kattan bahsediyorlar ama kimse bilmiyor. Orada çok büyük bir rant döneceğine herkes inanıyor. Nasip olur ben seçilirsem sanayi esnafının mülkünün üzerinden kimsenin zenginleşmesine izin vermeyeceğim. Ben üç gün üst üste sanayi gezdim. Herkese söylediğim budur. Projeye bir de şu açıdan bakmamız lazım; kimseye sormadan biz yaptık oldu mantığı var ya, bir de rant var ya, bunun sonucunda binlerce araç oraya kümelenecek. Şu anda bile sıkışık olan bölgede park sorunu yaşanacak. Altyapısıyla ilgili zaten bir planlama yapılmadı. Çöpü, foseptiği başka bir sorun doğuracak. Birilerinin buradan zenginleşmemesi lazım.

"HAYALİM 'İYİ Kİ BU ADAMA OY VERMİŞİZ' DEDİRTMEK"

Vatandaşımız ayrımcılık istemiyor. Birleş Alanya sloganı ile başladık. Şeffaf bir yönetim yapacağız. Kimseye ayrım yapmayacağız. Belediyede işi olan bir kişi oradaki tanıdığını aramayacak. Mesela Fen İşleri'nde bir aksaklık varsa, orada aylarca beklemeyecek. Projelerimizle Alanya’yı yaşanabilir bir hale getireceğiz. 5 binin üzerinde planlanan otopark var, bunu yaptığımızda ulaşım rahatlayacak. Alanya’yı değerli bir kent haline getireceğiz. 'İyi ki bu adama oy vermişiz' dedirtebilirsem tüm hayallerim gerçek olur. Gurur duyacağınız bir oy verin. Alanya’nın güzelliğinde benim de katkım var diyebileceğiniz bir oy verin.

‘BEN UYUMLU ÇALIŞACAĞIM’

Alanya’daki insanların çok büyük bir kısmına ulaştığıma inanıyorum. Ben hep şunu söylüyorum; ben size gelip oy istediysem, sizin sorumluluğunuzu alıyorum demektir. Sorumluluğu kabul ediyorsam, kim olursa olsun, Alanya’ya hizmet etmek için o koltuğa oturuyorum demektir. Bana aksi bir şey gelmediği sürece ben uyumlu çalışacağım. Ben tüm partilerden oy istiyorum, birleştireyim istiyorum.

Ben siyaseti biliyorum ama politikaya yeni geçtim. Siyasetten gelmediğim için yapabileceklerimi halkıma anlattım. Bazen olmayacak bir şey istiyorlar, ben de olmayacağını söylüyorum. Ben hiç rol yapmadım. Sosyal medyamdaki her şeyin tamamı benim. Bu Alanya için bir vicdan seçimi. Oy vermeye gittiğinizde ileride gurur duyacağınız bir oy verin. Bunun altını nasıl doldurmak isterseniz doldurun. Ulaşım, temizlik, güvenlik, ne sorun varsa bitmiş olsun dediğiniz bir oy verdim diyebilirsiniz. Önümüzdeki seçim değişim açısından çok önemli. Çok kritik. Biz gördük ki Alanya seçmeninin büyük bir kısmı değişim istiyor. Ben vatandaşlarımdan şunu rica ediyorum, oy kullanırken değişimi yapabilecek kişiye oy vermelerini diliyorum. Mührü eline aldıklarında bunu düşünerek oy versinler ki biz de Alanya’da gerekli olan değişimi sağlayalım." (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi