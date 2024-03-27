Erdem'den 'Ortak akıl' mesajı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Kural’ın açılış konuşmasıyla başlayan mecliste ALTSO Başkanı Eray Erdem, mart ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı.



ALTSO'YA YENİ HİZMET BİNASI



Başkan Erdem, ALTSO’ya yeni bir hizmet binası kazandıracaklarını ve bu konuda da sürekli Alanya Belediyesi ile fikir alışverişinde bulunduklarını meclis üyeleriyle paylaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in ALTSO’yu ziyaretiyle ilgili olarak da konuşan Başkan Erdem, “Sayın valimizi odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk” dedi.



‘ALANYA’MIZI TANITTIK’



5-7 Mart 2024 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’na da ALTSO heyeti olarak katıldıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Turizmin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu önemli organizasyonda Antalya, Alanya ve tüm ülkemiz olarak işbirliği içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyduk” dedi. Başkan Erdem ayrıca, Antalya’da ve Ankara’da gerçekleştirilen toplantılar, komite toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak da meclis üyelerini bilgilendirdi.



REKTÖRLER MECLİS ÜYELERİNE BİLGİ VERDİ



Başkan Erdem’in konuşmasının ardından ise ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ALTSO meclisine misafir oldu. Rektör Türkdoğan ve Rektör Güner, üniversitelerin faaliyetleri, açılması planlanan bölümler gibi konularda meclis üyelerine detaylı bilgiler vererek, “Ticaret odamızın meclis toplantısına misafir olmaktan memnuniyet duyduk. Zaten ALTSO ile ortak iş birliği çalışmalarımız ve projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu iş birliği çalışmalarımız güçlenerek devam edecek. Bizi bu toplantıya davet eden Başkan Eray beye teşekkür ederiz” dedi.



KURAL VE ERDEM’DEN TEŞEKKÜR



ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem de, Rektör Türkdoğan ve Rektör Güner’e toplantıya katılımlarından ve iş birliği çalışmalarından dolayı teşekkür edip, çalışmalarında başarılar dilediler. (ALTSO/BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO