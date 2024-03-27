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Deva'dan Cuma Pazarı Projesi'ne eleştiri

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak’ın da bulunduğu bir grup partili, Cuma Pazarı’nda Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Deva'dan Cuma Pazarı Projesi'ne eleştiri mask
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Milletvekili Elif Esen’in okuduğu açıklamada AVM projesi ve bitmeyen inşaat eleştirildi.


Açıklamada inşaat öncesinde cuma günü kurulan açık pazarın hem Alanya’da yaşayanların hem de turistlerin faydalandığı bir yer olduğu hatırlatılırken, bodrum katta kurulan pazardan herkesin şikayet ettiği, eskisi kadar rağbet görmediği vurgulandı. Milletvekili Elif Esen, “ Belediye hizmetleri doğrudan halka dokunan hizmetler. Eğer yapılacaksa bilinçli projelerle yapılması lazım. Belediye bir hizmet yapacaksa vatandaşı dezavantajlı duruma düşürmeden yapmak zorunda” dedi.


Açıklama şöyle devam etti:


"Eskiden burada açık pazar alanı vardı. Alanya turistik bir yer. Hem Alanya'nın yerlileri, köylüleri, hem de turistlerin geldiği etnik ve çok güzel bir mekandı. Ama inşaatın başlamasıyla bu pazar aşağıya alındı. Kapalı pazar, hele hava da sıcak olduğunda bunaltan ortamıyla artık hem köylünün, hem pazara gelen kişilerin şikayet ettiği, turistlerin de artık daha az uğradığı bir yer haline geldi." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Mar 2024 - 00:17 - Siyaset

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