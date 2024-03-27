'Alanya her fırsatta sanatla buluşacak'

CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi El Sanatları Kurs Merkezlerini ziyaret ederek, kursiyer kadınlarla bir araya geldi. Kursiyer kadınlar, Başkan Yücel’in yeni projelerini çok beğendiklerini belirterek, kendileri için bu kadar proje üreten Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

"94 BİN KADIN ÜCRETSİZ OLARAK

MERKEZLERİMİZDE KURS GÖRDÜ"



Yapılan ziyareti değerlendiren Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Alanya’mızdaki el sanatları kurslarımız devam ediyor. Bugüne kadar 45 farklı dalda açtığımız kurslardan 94 bin kadın ücretsiz olarak faydalandı. Kadınlarımızın giyim, mefruşat, ahşap boyama, çini, seramik, ipek kozası, iğne oyası, rölyef, el nakışı, makine nakışı, kumaş çiçek, amigurimi, takı, kilim, hüsn-i hat, dantel, yün örgü, makrome ve resim gibi pek çok farklı dalda kurs alarak hem hobi edinmelerini hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedeflemiştik. Bu hedefimize ulaşmış olmanın ve tüm kadınlarımızın bu kurslarımızda mutlu olduğunu görmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

"YENİ KURSLAR AÇACAĞIZ"

Yeni dönemdeki projelerinden bahseden Başkan Yücel, “Hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşın akademik, kişisel, sosyal, sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Gelişime Destek Kursları projelerimiz hazır. Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Alanya’mızda sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak hem istihdama hem de şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Turizmde Ara Eleman Yetiştirme ve Meslek Edindirme Kursları projemizi de hazırladık. Her iki projemizle genç, yaşlı, kadın, erkek tüm vatandaşlarımızı meslek edindirecek ve çalışan vatandaşlarımızın da nitelikli hale gelmesini sağlayacağız” dedi.

"ALANYA SANAT EVLERİ’Nİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"



Başkan Yücel, Yabancı Dil Kursları Projesi ve Alanya Sanat Evleri Projelerinden de bahsederek, “Alanya'nın kent kimliğine ve zengin tarihsel birikimine yakışır şekilde şehrin insan kaynağına yatırım yapacak, ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlanmak isteyenlere imkan sağlayacak, nitelikli ve uygun Yabancı Dil Kursları projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz. En önemli kültürel miraslarımızdan olan el sanatlarımızın aslına uygun olarak öğretilip yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları kurslarını her mahalleye ulaştıracak, kadınların hem meslek edinmelerine hem de ekonomik olarak aile bütçesine katkıda bulunmalarına imkan tanıyacak Alanya Sanat Evleri’ni yaygınlaştırarak kurs ve kursiyer sayımızı da arttıracağız” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN CİKCİLLİ,

ÇIPLAKLI VE OBA'YA MÜJDE

“Alanya her fırsatta sanatla bulaşacak” diyen Başkan Yücel, “Cikcilli Mahallemizdeki eski belediye binasının ihtiyaçlara uygun olarak dönüştürülerek Sanat Evi olarak mahalleye kazandıracağız. Aynı şekilde Çıplaklı Mahallemizdeki düğün salonunun altına, ihtiyaçlara uygun şekilde planlanarak Sanat Evi yapacağız. Restorasyon uygulama çalışması devam etmekte olan Oba Medresesi’nin özgün eğitim fonksiyonuna uygun olarak Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Çini gibi geleneksel sanatlarımızın yaygınlaştırılması adına kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin yapılacağı Oba Medresesi - Geleneksel Türk Sanatları Eğitim Merkezi ve Kütüphane olarak Alanya’ya kazandıracağız" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi