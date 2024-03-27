Alanya’da uyuşturucuya geçit yok

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor. 16 Şubat-26 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında elde edilen sonuçlar açıklandı. Bu süre zarfında Emniyet bölgesinde yapılan operasyonlarda 76 şahıs yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı ve 69'u kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslarda 1932,691 gram uyuşturucu madde ve 131 adet sentetik hap ele geçirildi.



JANDARMA BÖLGESİ OPERASYONLARI



Jandarma bölgesinde de benzer operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 31 şahıs yakalandı, 2'si tutuklandı ve 29'u kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma bölgesinde 7 bin 84,00 gram uyuşturucu madde ve 355 adet sentetik hap ele geçirildi.

Toplamda, emniyet ve jandarma bölgelerinde 16 Şubat-26 Mart 2024 tarihleri arasında 107 şahıs yakalandı, bunlardan 9'u tutuklandı ve 98'i kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, toplamda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı 9 bin 16,691 gram uyuşturucu ve 486 adet sentetik hap olarak belirlendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi