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Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi

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Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Instagram hesabından iç çamaşırlı ve makyajsız fotoğraflarını paylaştıktan kısa süre sonra hemen sildi. Yaptığı bu hamleye takipçilerini şaşırttı.

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi mask
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi
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31 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez 429 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi çektiği makyajsız ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Siyah bir iç çamaşırı giyen Gomez, paylaştığı anda her yerde paylaşılmaya başlanan fotoğrafları kısa süre sonra sildi.

PAYLAŞTIKTAN SONRA SİLDİ

Hayli dikkat çeken ve kısa sürede sosyal medya gündemine oturan bu fotoğrafları Gomez'in neden silindiği bilinmiyor. Ancak fotoğraflarda aldığı kilolar hayli belli olan şarkıcının kiloları hakkında yapılan yorum ve eleştiriler yüzünden silindiği düşünülüyor. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Bir, sonra

26 Mar 2024 - 23:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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