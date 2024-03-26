Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi

31 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez 429 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi çektiği makyajsız ve iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Siyah bir iç çamaşırı giyen Gomez, paylaştığı anda her yerde paylaşılmaya başlanan fotoğrafları kısa süre sonra sildi.

PAYLAŞTIKTAN SONRA SİLDİ

Hayli dikkat çeken ve kısa sürede sosyal medya gündemine oturan bu fotoğrafları Gomez'in neden silindiği bilinmiyor. Ancak fotoğraflarda aldığı kilolar hayli belli olan şarkıcının kiloları hakkında yapılan yorum ve eleştiriler yüzünden silindiği düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi