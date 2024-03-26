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Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu

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'Barbie' lakaplı sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn erkek kardeşinin düğününde tercih ettiği kıyafetiyle gündem oldu. Tercih ettiği açık pembe uzun elbisesiyle kullanıcıların 'rol çalan görümce' benzetmelerine maruz kaldı.

Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu mask
Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Barbie' lakaplı fenomen  Apollonia Llewellyn erkek arkadaşının düğünü için seçtiği kıyafetle kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

'ROL ÇALAN GÖRÜMCE'

Kullanıcıların ilgisini çeken paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tam bir rol çalan görümce" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir görümce istemezdim" yorumunu yaptı.

Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Sosyal, Fenomen

26 Mar 2024 - 23:31 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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