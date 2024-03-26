Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Barbie' lakaplı fenomen Apollonia Llewellyn erkek arkadaşının düğünü için seçtiği kıyafetle kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
'ROL ÇALAN GÖRÜMCE'
Kullanıcıların ilgisini çeken paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tam bir rol çalan görümce" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir görümce istemezdim" yorumunu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.