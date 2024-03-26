26 Mar 2024 - 23:27- Gündem G:

Gecekondu alev alev yandı

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İstanbul'da bir gecekondunun çatısında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale etti.

Gecekondu alev alev yandı
Gecekondu alev alev yandı
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İstanbul, Sultanbeyli’de gecekondunun çatısı alev alev yandı. Yanındaki binalara da sirayet eden yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Sultanbeyliği Mehmet Akif Mahallesi Rüzgar Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Çatıdan yükselen alevler yanında bulunan iki binaya sirayet etti. Elektrik tellerinde ise patlamalar meydana geldi. Ekipler tarafından söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yanan gecekondu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gecekondunun çatısı alev alev yanarken yanında bulunan binalarada sıçradığı, elektrik tellerinde ise patlamalar meydana geldiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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26 Mar 2024 - 23:27 DHA İstanbul- Gündem

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